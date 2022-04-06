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В Польше арестовали белорусов, собиравших данные о военных объектах

"Европейская правда"Среда, 6 апреля 2022, 20:07

Двое граждан Беларуси были задержаны в Польше по подозрению в шпионаже.

Об этом говорится в заявлении Национальной прокуратуры Польши, пишет "Европейская правда".

Сотрудники военной полиции в Познани задержали двух белорусов, которых подозревают в том, что они занимались шпионской деятельностью в пользу белорусских спецслужб.

Он, среди прочего, собирали данные о военных и гражданских объектах, имеющих решающее значение для обороны Польши.

В прокуратуре подозреваемым были выдвинуты обвинения в шпионаже в пользу белорусских спецслужб. По ходатайству прокурора они были арестованы судом сроком на три месяца.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Темы: ПольшаБеларусьшпионаж
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