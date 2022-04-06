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Число жертв обстрела Угледара возросло до четырех

Среда, 6 апреля 2022, 20:51

Число жертв в результате обстрела места раздачи гуманитарной помощи в Угледаре Донецкой области возросло до 4 человек.

Источник: глава Донецкой ОГА (ОВА) Павел Кириленко.

Прямая речь: Утром враг цинично обстрелял мирных жителей Угледара, которые пришли получить гуманитарную помощь. В результате обстрела – 4 погибших и 4 раненых".

Что еще важно: Кроме того, по словам Кириленко, дважды под обстрелы попала Очеретинская община – известно о 1 погибшем человеке, повреждены по меньшей мере 6 жилых домов, детский сад и нежилое помещение.

В Марьинском общине в результате обстрела ранены 4 гражданских, повреждены 2 дома.

Также в среду россияне открыли огонь в направлении Гродовки и Новогродовки.

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Что предшествовало: в среду днем в Угледаре Донецкой области россияне обстреляли из артиллерии место раздачи гуманитарной помощи – два человека погибли, пятеро получили ранения.

Темы: Донецкая областьвойнаРосcия
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