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Харьков: мэр не видит необходимости в массовой эвакуации города

Светлана КизиловаСреда, 6 апреля 2022, 21:40

Мэр Харькова Игорь Терехов завил, что на данный момент ни он, ни военные, не считают необходимым проводить массовую централизованную эвакуацию из города.

Источник: Терехов в Telegram

Деталі: По словами мэра, речь идет о необходимости эвакуации жителей Лозовского и Барвенковского района Харьковской области, где, по данным украинских военных, может обострится военная ситуация. При этом подобной информации относительно самого Харькова – нету.

Прямая речь: "Харьков хорошо вооруженный и готовый к обороне город. Необходимости проведения централизованной эвакуации из Харькова не видят ни Военно-гражданская администрация, ни военные, ни я как харьковский городской голова".

Предыстория: В ожидании возможного наступления оккупационных войск РФ, Харьковская областная военная администрация советует эвакуироваться поездами жителям Лозовой и Барвенкова.

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Темы: ХарьковвойнаРосcияХарьковская область
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