Харьков: мэр не видит необходимости в массовой эвакуации города
Мэр Харькова Игорь Терехов завил, что на данный момент ни он, ни военные, не считают необходимым проводить массовую централизованную эвакуацию из города.
Источник: Терехов в Telegram
Деталі: По словами мэра, речь идет о необходимости эвакуации жителей Лозовского и Барвенковского района Харьковской области, где, по данным украинских военных, может обострится военная ситуация. При этом подобной информации относительно самого Харькова – нету.
Прямая речь: "Харьков хорошо вооруженный и готовый к обороне город. Необходимости проведения централизованной эвакуации из Харькова не видят ни Военно-гражданская администрация, ни военные, ни я как харьковский городской голова".
Предыстория: В ожидании возможного наступления оккупационных войск РФ, Харьковская областная военная администрация советует эвакуироваться поездами жителям Лозовой и Барвенкова.