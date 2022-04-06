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Ирпень: волонтеры и коммунальщики расчистили пятую часть улиц

Денис КарловскийСреда, 6 апреля 2022, 22:13
Одна из разчишенных улиц ирпеня. фото: ирпенский горсовет

Коммунальные службы совместно с волонтерами расчистили от разрушений и остатков российской техники пятую часть улиц Ирпеня в Киевской области.

Источник: Ирпенский городской совет с комментарием мэра Александра Маркушина

Прямая речь Маркушина: "Сегодня наши коммунальные службы с помощью почти трехсот волонтеров и 20 единиц техники убрали около 20% улиц Ирпеня.

Сначала наведем порядок на дорогах, чтобы они были проездными, а дальше будем разбирать завалы домов. Спасибо всем, кто сегодня помогал восстанавливать наш Ирпень! Завтра продолжим".

 
Фото: ИрпЕнский горсовет
 
Фото: ИРПЕНСКИЙ ГОРСОВЕТ
 
Фото: ИРПЕНСКИЙ ГОРСОВЕТ
 
Фото: ИРПЕНСКИЙ ГОРСОВЕТ
 
Фото: ИРПЕНСКИЙ ГОРСОВЕТ

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Что было раньше: Местные власти производят расчистку Житомирской трассы и строят временный мост через реку Ирпень на месте, где раньше взорвали путепровод.

Темы: Киевская областьИрпеньместная власть
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