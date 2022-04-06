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Донбасс: украинские защитники уничтожили 21 единицу техники и 2 самолета россиян

Денис КарловскийСреда, 6 апреля 2022, 22:53
Донбасс: украинские защитники уничтожили 21 единицу техники и 2 самолета россиян
фото иллюстративное: пресс-центр оос

В зоне проведения операции Объединенных сил украинские защитники уничтожили 21 единицу военной техники и 2 самолета российских оккупантов.

Источник: пресс-штаб ООС

Дословно: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

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В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, 5 единиц бронированной и 6 единиц автомобильной техники, 4 артиллерийские системы противника".

Детали: Подразделения противовоздушной обороны в зоне ООС сбили два самолета, одну крылатую ракету и беспилотник российских захватчиков.

В Луганском и Донецком направлениях украинские защитники продолжают выполнять оборонную операцию.

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Темы: ООСДонбассбоевые действияОбъединенные силы на Донбассе
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