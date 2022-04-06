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Дитя нацизма и коммунизма: премьер Словении тролит символ агрессии РФ

"Европейская правда"Среда, 6 апреля 2022, 23:34

Премьер-министр Словении Янез Янша в своем Twitter-аккаунте опубликовал мем о появлении символа Z, который российская армия использует во время вторжения в Украину.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Зачатие и рождение символа Z", - написал Янша, добавив мэм с процессом зачатия между мужчиной с серпом и молотом вместо головы и женщиной с нацистским символом.

Накануне Словения объявила о сокращении численности сотрудников посольства России на 33 человека – с 41 до 8.

На прошлой неделе Словения возобновила работу дипломатической миссии в Киеве, которая работает на уровне временного поверенного в делах со всеми полномочиями на время чрезвычайной ситуации.

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Как известно, в середине марта Янша приезжал с визитом в Киев вместе с премьерами Польши и Чехии.

Темы: СловенияРосcия
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