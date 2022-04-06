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Монастырский о предателях в системе МВД: единичные случаи

Катерина ТищенкоСреда, 6 апреля 2022, 23:50
МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ДЕНИС МОНАСТЫРСКИЙ. ФОТО: FACEBOOK-СТРАНИЦА ПОЛИТИКА

Из 350 тысяч работников системы МВД на сторону российских оккупантов перешли единицы.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире Радио Свобода

Прямая речь: "Сейчас есть находящиеся под оккупацией регионы. Мы четко проинструктировали, как должны действовать полицейские, спасатели, что они должны делать. Несколько человек, в частности в Луганской области, мы зафиксировали. Это пока единичные случаи, но зафиксировали, что они перешли на службу к врагу".

Детали: По его словам, в системе МВД работают 350 тысяч человек. Это спасатели, полицейские, представители национальной гвардии, государственной пограничной службы.

"Я действительно счастлив, что правоохранительная система, состоящая из 350 тысяч человек, устояла в этой войне и участвует в защите родины. А на тех, кто сегодня не справился, или предал, уголовные дела уже заведены, расследования продолжаются и они точно знают, что будут привлечены к ответственности рано или поздно", – добавил министр.

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Темы: МВДвойнаРосcияоккупация
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