Надо сделать все для возвращения людей на безопасные территории – президент

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что местные власти в безопасных регионах Украины должны сделать все для возвращения людей, чтобы оживить экономику.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Я призываю всех руководителей общин в тех областях, где нет угрозы, непосредственных столкновений с врагом на земле, делать все возможное, чтобы люди возвращались, чтобы люди работали, чтобы экономические процессы перезапускались, чтобы нормальная жизнь восстанавливалась настолько, насколько это позволяет безопасность".

Детали: По словам Зеленского, нужно сделать все возможное, чтобы максимально восстановить работу отечественных предприятий, торговую деятельность, реанимировать малый и средний бизнесы на территории, где это безопасно.

"Экономика – это также фронт, на котором мы боремся за нашу свободу, нашу государственную, наших людей... Работающая экономика – это так же важно, как и храбрая крепкая армия", – подчеркнул он.

По словам президента, "сейчас нужно быть максимально креативным и смелым в решении экономических вопросов". Это зависит не только от чиновников и центральной власти в целом, но и от всех руководителей на местном уровне, от политического и бизнес-сообществ, подчеркнул он.

Прямая речь: "Мы должны все вместе найти необходимые идеи, необходимые решения, чтобы экономика страны стабилизировалась. Если нужно перемещать предприятия из определенных районов, должны это делать.

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Если нужно обновлять законодательство и давать бизнесу большее пространство для развития, депутаты должны быстро это сделать.

Если нужно создавать специальные условия для возвращения наших людей, и это позволяет ситуация с безопасностью на конкретной территории, то каждый руководитель любого уровня должен вкладываться на 100%, чтобы сделать все для возвращения таких людей на такие безопасные территории".