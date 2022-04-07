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Зверства россиян в Буче: в европейских столицах прошли акции в память об убитых

Светлана КизиловаЧетверг, 7 апреля 2022, 00:45
Акция в Берлине, фото Getty Images

В Берлине, Варшаве, Вильнюсе и Тбилиси в среду, 6 апреля, прошли массовые акции в память о зверски убитых российскими солдатами жителях Бучи.

Источник: репортажи СМИ с места событий

Детали: Участники акций ложились на землю з завязанными за спиной руками, символически показывая свою позицию и обращая внимание властей на те зверства, которые творили россияне в Буче, пока она находилась в оккупации.

В центре Тбилиси прошла акция против убийства украинцев "Кто будет следующим?"

Именно таких позах были найдены тела жителей украинского города, после того как его покинули российские войска.

Участники акции в Берлине также потребовали ввести эмбарго на импорт российских нефти, газа и угля.

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