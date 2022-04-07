Зверства россиян в Буче: в европейских столицах прошли акции в память об убитых
В Берлине, Варшаве, Вильнюсе и Тбилиси в среду, 6 апреля, прошли массовые акции в память о зверски убитых российскими солдатами жителях Бучи.
Источник: репортажи СМИ с места событий
Детали: Участники акций ложились на землю з завязанными за спиной руками, символически показывая свою позицию и обращая внимание властей на те зверства, которые творили россияне в Буче, пока она находилась в оккупации.
В центре Тбилиси прошла акция против убийства украинцев "Кто будет следующим?"
Именно таких позах были найдены тела жителей украинского города, после того как его покинули российские войска.
Участники акции в Берлине также потребовали ввести эмбарго на импорт российских нефти, газа и угля.
Варшава
Акция в Вильнюсе возле посольства Германии
Тбилиси
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