Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зверства россиян в Буче: в европейских столицах прошли акции в память об убитых

Светлана КизиловаЧетверг, 7 апреля 2022, 00:45
Зверства россиян в Буче: в европейских столицах прошли акции в память об убитых
Акция в Берлине, фото Getty Images

В Берлине, Варшаве, Вильнюсе и Тбилиси в среду, 6 апреля, прошли массовые акции в память о зверски убитых российскими солдатами жителях Бучи.

Источник: репортажи СМИ с места событий

Детали: Участники акций ложились на землю з завязанными за спиной руками, символически показывая свою позицию и обращая внимание властей на те зверства, которые творили россияне в Буче, пока она находилась в оккупации.

Реклама:

В центре Тбилиси прошла акция против убийства украинцев "Кто будет следующим?"

Именно таких позах были найдены тела жителей украинского города, после того как его покинули российские войска.

ВИДЕО ДНЯ

Участники акции в Берлине также потребовали ввести эмбарго на импорт российских нефти, газа и угля.

Берлин
Берлин
Getty Images
Берлин
Берлин
Getty Images

Варшава

Варшава
Варшава
Aleksander Kalka/ZUMA Press Wire/Scanpix/LETA

Акция в Вильнюсе возле посольства Германии

Вильнюс
Вильнюс
Andrej Vasilenko

Тбилиси

Тбилиси
Тбилиси
Фото "Медуза"

Знать больше: Буча. Видеодоказательство расстрела мирных людей российской армией

Дьявол носит форму русского солдата. Как пытали на Киевщине

Темы: ЕвропаРосcиявойнагеноцид
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Европа
5 стран Европы хотят продлить запрет на импорт зерна из Украины
Цены на газ в Европе упали на 20%: уменьшился риск забастовок в Австралии
Здания евроинститутов подсветили сине-желтыми цветами ко Дню независимости Украины
Последние новости
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
Все новости...
Реклама: