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График эвакуационных поездов на 7 апреля

Ольга ГлущенкоЧетверг, 7 апреля 2022, 06:04
График эвакуационных поездов на 7 апреля
фото: УЗ

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 7 апреля в пределах Украины и за границу.

Источник: Укрзализныця

Детали: Дополнительные эвакуационные поезда будут курсировать из нескольких украинских городов.

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В частности, железнодорожный транспорт назначен из следующих городов:

Краматорск

10:00 - 274/273 Краматорск – Львов

ВИДЕО ДНЯ

16:00 – 276/275 Краматорск – Львов

18:00 – 278/277 Краматорск – Львов

Покровск

12:00 - 7933 Покровск - Пятихатки

13:00 – 236/235 Покровск – Черновцы

14:00 - 7935 Покровск - Пятихатки

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

Кроме того, будут курсировать следующие поезда:

14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая

17:00 - 7731 Пятихатки - Львов

19:00 - 7733 Пятихатки - Львов

20:00 - 236/235 Черновцы - Кривой Рог

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

Также на 7 апреля назначены международные эвакуационные рейсы.

Польша

07:10 - 35/36 Львов - Пшемысль*

08:30 - 715/716 Киев - Пас-Винница* (11:25) - Пшемысль*

10:30 – 901/902 Днепр – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)

17:02 – 814/813 Львов – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)

18:22 - 35/36 Одесса - Пшемысль*

19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм*

*билеты в продаже

Словакия

11:35 № 8661 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице (прибытие 13:49)

16:50 № 961 Чоп - Чиерна над Тисоу - Кошице (прибытие 18:13)

Венгрия

В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь*

12:30 №33 Мукачево – Будапешт

16:30 №32521 Мукачево – Будапешт

*билеты в продаже

Чехия

Билеты отсутствуют

Румыния

23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния)

Австрия

14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена*

*билеты в продаже.

Темы: Укрзализныцяэвакуация
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