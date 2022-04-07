График эвакуационных поездов на 7 апреля
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 7 апреля в пределах Украины и за границу.
Источник: Укрзализныця
Детали: Дополнительные эвакуационные поезда будут курсировать из нескольких украинских городов.
В частности, железнодорожный транспорт назначен из следующих городов:
Краматорск
10:00 - 274/273 Краматорск – Львов
16:00 – 276/275 Краматорск – Львов
18:00 – 278/277 Краматорск – Львов
Покровск
12:00 - 7933 Покровск - Пятихатки
13:00 – 236/235 Покровск – Черновцы
14:00 - 7935 Покровск - Пятихатки
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
Кроме того, будут курсировать следующие поезда:
14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая
17:00 - 7731 Пятихатки - Львов
19:00 - 7733 Пятихатки - Львов
20:00 - 236/235 Черновцы - Кривой Рог
23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.
Также на 7 апреля назначены международные эвакуационные рейсы.
Польша
07:10 - 35/36 Львов - Пшемысль*
08:30 - 715/716 Киев - Пас-Винница* (11:25) - Пшемысль*
10:30 – 901/902 Днепр – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
17:02 – 814/813 Львов – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
18:22 - 35/36 Одесса - Пшемысль*
19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм*
*билеты в продаже
Словакия
11:35 № 8661 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице (прибытие 13:49)
16:50 № 961 Чоп - Чиерна над Тисоу - Кошице (прибытие 18:13)
Венгрия
В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь*
12:30 №33 Мукачево – Будапешт
16:30 №32521 Мукачево – Будапешт
*билеты в продаже
Чехия
Билеты отсутствуют
Румыния
23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния)
Австрия
14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена*
*билеты в продаже.