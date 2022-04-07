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В Белом доме говорят, что не следует питать иллюзий, что цели России изменились

"Европейская правда"Четверг, 7 апреля 2022, 07:12

Представительница Белого дома Джен Псаки заявила, что сцен, подобных резне в Буче, будет больше, и отметила, что никто не должен питать иллюзий, что цели Кремля изменились, несмотря на уход российских войск из Северной Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

"Их цель остается максимально ослабить Украину. И мы не должны питать иллюзий, что эта цель не изменилась, даже если изменилась их тактика", - сказала Псаки.

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Она также рассказала о последствиях санкций США.

"Мы знаем, что из-за влияния экономических санкций, в том числе тех, которые мы предприняли сегодня, и шагов, которые мы предприняли в течение времени, мы видим несомненное, значительное влияние на экономику России", – сказала Псаки.

"Россия может потерять свой статус крупной экономики. И наша цель состоит в том, чтобы реализовать эти последствия, чтобы значительно усложнить президенту Путину финансирование войны. И мы уже видим прямые последствия этого", - добавила она.

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Как сообщалось, по мнению чиновников в США и других странах Запада, президент РФ Владимир Путин не обязательно отказался от захвата Киева, несмотря на отвод войск на этом направлении.

Темы: РосcиявойнаУкраинаСША
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