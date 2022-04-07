Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

10 гуманитарных коридоров согласовали на четверг

Роман ПетренкоЧетверг, 7 апреля 2022, 09:38

На 7 апреля власти получили согласование на открытие 10 гуманитарных коридоров, в том числе из Мариуполя.

Источник: глава Мининтеграции Ирина Верещук

Детали: Планы работы гуманитарных коридоров 07 апреля:

Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте

Из Бердянска в Запорожье

  • На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья.

Из города Токмак в Запорожье

  • На собственном транспорте, а также отправлены автобусы для эвакуации

Из города Энергодар в Запорожье

ВИДЕО ДНЯ
  • На собственном транспорте.

Из города Мелитополь в Запорожье

  • На собственном транспорте, а также отправлены автобусы для эвакуации

Из города Северодонецк в Бахмут

  • Место сбора: проспект Химиков, 28

Из города Лисичанск в город Бахмут

  • Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324

Из города Попасная в Бахмут

  • Место сбора: ул. Первомайская, 42

Из города Рубежное в Бахмут

Из поселка Горное в город Бахмут

  • Место сбора: ул. Гагарина, 13

Эвакуация из городов Луганской области будет проводиться при соблюдении режима прекращения огня со стороны оккупационных войск.

Темы: эвакуациявойнаВерещук
Главное сегодня

Друг Путина Берлускони заявил о совершенных РФ преступлениях в Буче и осудил вторжение в Украину

Зеленский встретится с Путиным после победы Украины в больших битвах – Подоляк

видеоДжонсон прогулялся по Киеву с Зеленским: встретил поклонника и получил подарок

ВСУ захватили уже более тысячи единиц техники РФ – исследователи

Губернатор Курской области заявил об обстреле пограниного поста РФ

В Ровенской области у нетрезвых водителей отобрали более 200 машин: передадут ВСУ

Все новости...
эвакуация
График эвакуационных поездов на 7 апреля
По гумкоридорам эвакуировались еще почти 5 тысяч человек
Харьковская область: ожидая наступления россиян, военная администрация советует эвакуироваться двум городкам
Последние новости
03:10
BBC: Разведка Запада уже летом знала, что РФ планирует вторжение
02:25
ВСУ поразили 13 воздушных целей россиян — в частности, три самолета
01:40
Bloomberg: В НАТО думают учить украинских военных использовать современное оружие
00:58
Художница из Харькова подарила Джонсону и Зеленскому петухов из Василькова
00:50
Друг Путина Берлускони заявил о совершенных РФ преступлениях в Буче и осудил вторжение в Украину
00:40
фото, видеоРоссиян, копавших траншеи в Рыжем лесу, ожидает лучевая болезнь – Энергоатом
00:38
Россияне выпустили 7 ракет по Николаевщине, жертв нет
00:26
Памятники румынским военным в Молдове обрисовали символами агрессии РФ
00:15
В "ДНР" запретили СММ ОБСЕ
00:06
В ОП рассказали, как идет работа над гарантиями безопасности Украины
Все новости...