10 гуманитарных коридоров согласовали на четверг
Четверг, 7 апреля 2022, 09:38
На 7 апреля власти получили согласование на открытие 10 гуманитарных коридоров, в том числе из Мариуполя.
Источник: глава Мининтеграции Ирина Верещук
Детали: Планы работы гуманитарных коридоров 07 апреля:
Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте
Из Бердянска в Запорожье
- На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья.
Из города Токмак в Запорожье
- На собственном транспорте, а также отправлены автобусы для эвакуации
Из города Энергодар в Запорожье
ВИДЕО ДНЯ
- На собственном транспорте.
Из города Мелитополь в Запорожье
- На собственном транспорте, а также отправлены автобусы для эвакуации
Из города Северодонецк в Бахмут
- Место сбора: проспект Химиков, 28
Из города Лисичанск в город Бахмут
- Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324
Из города Попасная в Бахмут
- Место сбора: ул. Первомайская, 42
Из города Рубежное в Бахмут
Из поселка Горное в город Бахмут
- Место сбора: ул. Гагарина, 13
Эвакуация из городов Луганской области будет проводиться при соблюдении режима прекращения огня со стороны оккупационных войск.