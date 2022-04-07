10 гуманитарных коридоров согласовали на четверг

На 7 апреля власти получили согласование на открытие 10 гуманитарных коридоров, в том числе из Мариуполя.

Источник: глава Мининтеграции Ирина Верещук

Детали: Планы работы гуманитарных коридоров 07 апреля:

Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте

Из Бердянска в Запорожье

На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья.

Из города Токмак в Запорожье

На собственном транспорте, а также отправлены автобусы для эвакуации

Из города Энергодар в Запорожье

ВИДЕО ДНЯ

На собственном транспорте.

Из города Мелитополь в Запорожье

На собственном транспорте, а также отправлены автобусы для эвакуации

Из города Северодонецк в Бахмут

Место сбора: проспект Химиков, 28

Из города Лисичанск в город Бахмут

Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324

Из города Попасная в Бахмут

Место сбора: ул. Первомайская, 42

Из города Рубежное в Бахмут

Из поселка Горное в город Бахмут

Место сбора: ул. Гагарина, 13

Эвакуация из городов Луганской области будет проводиться при соблюдении режима прекращения огня со стороны оккупационных войск.