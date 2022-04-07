Мэр оккупированной Каховки покинул город

Каховский городской голова Виталий Немерец вместе с семьей покинул оккупированный российскими войсками огород.

Источник: Каховская городская территориальная община в Facebook

Прямая речь Немерца: "Из-за того, что я не захотел сотрудничать с российскими оккупантами, жизни моей семьи и мне лично угрожала реальная опасность. Считаю, что от мертвого мэра или мэра где-то в подвале пользы общине нет. Поэтому я принял решение уехать с временно оккупированной Каховщины на подконтрольную ВСУ территорию".

Детали: Мэр отметил, что то, что он физически не с каховчанами, не означает, что он их бросил. Немерец заявил, что он и дальше работает и будет работать во благо общины.

Он напомнил, что отстранить его от должности или принять его отставку могут только большинство депутатов городского совета на легитимной сессии, а "все остальное – филькина грамота".

Мэр также выразил надежду на скорейшее возвращение домой его "друзей и коллег городских голов Таврийска – Николая Ризака, Голой Пристани – Александра Бабича и Олега Яхниенко, председателя Миловской сельской общины, а также всех остальных коварно похищенных украинцев".

"Для каждого из вас я по-прежнему на расстоянии телефонного звонка. Верю, что в ближайшее время смогу работать вместе с вами и для вас в освобожденной Каховке", – подытожил Немерец.

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Что было раньше: Городской глава Скадовска Александр Яковлев заявил, что выехал из города из-за угроз и "предложений" к сотрудничеству со стороны российских военных.

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