Мэр оккупированной Каховки покинул город
Каховский городской голова Виталий Немерец вместе с семьей покинул оккупированный российскими войсками огород.
Источник: Каховская городская территориальная община в Facebook
Прямая речь Немерца: "Из-за того, что я не захотел сотрудничать с российскими оккупантами, жизни моей семьи и мне лично угрожала реальная опасность. Считаю, что от мертвого мэра или мэра где-то в подвале пользы общине нет. Поэтому я принял решение уехать с временно оккупированной Каховщины на подконтрольную ВСУ территорию".
Детали: Мэр отметил, что то, что он физически не с каховчанами, не означает, что он их бросил. Немерец заявил, что он и дальше работает и будет работать во благо общины.
Он напомнил, что отстранить его от должности или принять его отставку могут только большинство депутатов городского совета на легитимной сессии, а "все остальное – филькина грамота".
Мэр также выразил надежду на скорейшее возвращение домой его "друзей и коллег городских голов Таврийска – Николая Ризака, Голой Пристани – Александра Бабича и Олега Яхниенко, председателя Миловской сельской общины, а также всех остальных коварно похищенных украинцев".
"Для каждого из вас я по-прежнему на расстоянии телефонного звонка. Верю, что в ближайшее время смогу работать вместе с вами и для вас в освобожденной Каховке", – подытожил Немерец.
Что было раньше: Городской глава Скадовска Александр Яковлев заявил, что выехал из города из-за угроз и "предложений" к сотрудничеству со стороны российских военных.
Предыстория:
- 24 февраля Россия напала на Украину – города Херсонской области первыми в большой войне подверглись оккупации российскими войсками.
- Каховка временно оккупирована российскими войсками. Но несмотря на это в Каховке 27 марта люди вышли на митинг за Украину.
- 3 апреля во время мирного митинга в Каховке военные РФ похитили по меньшей мере четырех человек.
- 5 апреля новый гауляйтер Каховки Павел Филипчук заявил работникам коммунальных предприятий, что платить им такую же зарплату, как "при Украине", Россия не сможет.