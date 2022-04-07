Зеленский и глава Еврокомиссии встретятся в Киеве в пятницу

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 8 апреля.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Будет встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен завтра. Пора сказать не могу из соображений безопасности, но где-то в течение дня", - сообщил Никифоров в эфире общенационального телемарафона.

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Ранее о визите в Киев на этой неделе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сообщил главный представитель международной организации Эрик Мамер.

Вместе с Урсулой фон дер Ляйен Киев также посетит глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.