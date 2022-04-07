СБУ расследует зверства РФ на Киевщине: 2 тысячи свидетелей, 33 коллаборанта, 15 мародеров

Служба безопасности Украины собирает доказательства и устанавливает причастных к преступлениям, совершенным на территории Киевской области российскими оккупантами и коллаборантами.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Прямая речь: "Буча, Ирпень и все города Украины, подвергшиеся зверствам оккупантов. СБУ уже начала устанавливать рашистов и их коллаборантов среди украинцев. Наказание понесут все!

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Только за несколько дней СБУ удалось установить поименные списки российских военных, которые будут привлечены к ответственности за преступления против мира и безопасности человечества".

Детали: По словам Дехтяренко, СБУ опросила почти 2 тысячи человек, ставших свидетелями зверств российских военных. Это позволило уже "выйти" на 33 коллаборантов, сотрудничавших с российскими оккупантами.

Сообщается также, что благодаря полученным данным СБУ задержала и 15 мародеров среди местного населения. Их передали Нацполиции.

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Кроме того, СБУ обнаружила более 100 взрывных устройств, более полусотни артиллерийских снарядов, боевые гранаты, патроны, детонаторы и т.д. Они были переданы подразделениям ВСУ.

Дехтяренко резюмировал, что собранная информация будет приобщена к материалам уголовных производств.