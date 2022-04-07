Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Вынужденный шаг": Беларусь собирается выплачивать часть внешнего долга в нацвалюте

"Европейская правда"Четверг, 7 апреля 2022, 15:48

В правительстве Беларуси заявили, что обязательства перед отдельными иностранными кредиторами будут выплачиваться в белорусских рублях.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Zerkalo.io.

"Выполнение обязательств по погашению основного долга и процентов по внешним государственным займам, привлеченным от Международного банка реконструкции и развития, Европейского банка реконструкции и развития и Северного инвестиционного банка будет осуществляться в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте по состоянию на дату платежа", – говорится в заявлении.

В правительстве объяснили, что это "вынужденная мера, поскольку Беларусь ограничена в расчетах с западными кредиторами в долларах и евро из-за введенных санкций и аналогичных действий вышеупомянутых организаций по прекращению платежей по своим обязательствам".

Еще в середине марта Лукашенко заявил, что собирается возвращать долги "недружественным" странам белорусскими рублями.

Между тем Минск и Москва договорились об отсрочке погашения обязательств Беларуси по государственным кредитам перед Россией на пять-шесть лет.

Темы: Беларусьдолгвалюта
Главное сегодня

фотоВ Киев приехал Джонсон: встречается с Зеленским

Зеленский не делает прогнозов по битве за Донбасс: Будет сложная баталия, верим в победу

Италия возобновит работу посольства в Киеве после католической Пасхи

фотоРоссийский суд оштрафовал мужчину за цитату Путина о войне

Орбан считает, что резня в Буче могла быть инсценировкой

Байден подписал новые санкции против российской нефти и торговли с РФ и Беларусью

Все новости...
Беларусь
Лукашенко заявил, что тоже провел "спецоперацию" на территории Украины
Беларусь: десятки военных из Пскова отказались ехать воевать в Украину
Лукашенко хочет влезть в переговоры РФ и Украины относительно войны
Последние новости
17:23
Из-за новых санкций ЕС на границе с Беларусью образовалась очередь из двух тысяч фур
17:21
"Найдем всех": Минцифры идентифицирует россиян, совершавших зверства в Буче и Ирпене
17:13
В Днепропетровской области лечат раненых из Краматорска: 20% очень тяжелые
17:10
В парламенте Грузии в ответ на приглашение в Бучу рассказали о кризисе диалога с Украиной
16:57
фотоВ Киев приехал Джонсон: встречается с Зеленским
16:47
В приложении "Киев цифровой" можно сообщить о разрушениях из-за войны - инструкция
16:45
ЕС передаст Грузии и Молдове опросник для получения статуса кандидата
16:33
Revolut упрощает регистрацию для украинских беженцев
16:30
Луганская область: погибший, 4 раненых, массовые пожары
16:26
Четверть российских сил вторжения в Украину "фактически недееспособны" - СМИ
Все новости...