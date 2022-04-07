"Вынужденный шаг": Беларусь собирается выплачивать часть внешнего долга в нацвалюте

В правительстве Беларуси заявили, что обязательства перед отдельными иностранными кредиторами будут выплачиваться в белорусских рублях.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Zerkalo.io.

"Выполнение обязательств по погашению основного долга и процентов по внешним государственным займам, привлеченным от Международного банка реконструкции и развития, Европейского банка реконструкции и развития и Северного инвестиционного банка будет осуществляться в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте по состоянию на дату платежа", – говорится в заявлении.

В правительстве объяснили, что это "вынужденная мера, поскольку Беларусь ограничена в расчетах с западными кредиторами в долларах и евро из-за введенных санкций и аналогичных действий вышеупомянутых организаций по прекращению платежей по своим обязательствам".

Еще в середине марта Лукашенко заявил, что собирается возвращать долги "недружественным" странам белорусскими рублями.

Между тем Минск и Москва договорились об отсрочке погашения обязательств Беларуси по государственным кредитам перед Россией на пять-шесть лет.