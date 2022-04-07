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Кипр аннулирует паспорта четырех подсанкционных россиян - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 7 апреля 2022, 16:35

Кипр аннулирует паспорта четырех попавших под санкции россиян, получивших гражданство в рамках инвестиционной схемы, прекращенной в конце 2020 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в правительстве.

Имена этих лиц не разглашаются, но они находятся в списке из более 800 человек, на которых распространяются санкции Европейского Союза после вторжения России в Украину и которые считаются близкими к президенту России.

Один источник подтвердил сообщение, появившееся в кипрских СМИ, о том, что общее количество отозванных паспортов составляет 21, включая родственников россиян, попавших под санкции.

Кипр предоставил гражданство 2886 гражданам России, в том числе инвесторам и их семьям, за период с 2007 по август 2020 года.

Они были среди 6779 человек, получивших гражданство за минимальные инвестиции в размере 2 млн евро.

Позже комиссия по расследованию обнаружила, что схема работала в правовом вакууме более десяти лет без надзора. По данным комиссии, более половины паспортов было выдано незаконно. В октябре власти заявили, что аннулируют паспорта у 45 человек.

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Темы: КипрсанкцииРосcия
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