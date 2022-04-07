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Во время, когда возвращаются люди: за два дня в Киеве поймали 16 ДРГ

Роман ПетренкоЧетверг, 7 апреля 2022, 16:42
киев, фото НАТАЛИИ КРАВЧУК

На протяжении минувших двух дней в Киеве были выявлены 16 диверсионно-разведывательных групп.

Источник: заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич в эфире Украинского медиацентра, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Грузевича: "На протяжении 2 дней в самом Киеве совместными действиями были словлены 16 ДРГ. Мы думали, что тихо, но противник здесь есть. Только вчера мы провели зачистку одного района, словили одну группу: жменя датчиков, по которым наводятся ракеты. То есть, пренебрегать правилами воздушной безопасности не стоит".

Детали: По его словам, в этих группах попадаются завербованные украинцы, преимущественно, из Донецкой и Луганской областей. В настоящее время с ними ведутся следственные действия.

Грузевич подчеркнул, что именно с целью дальнейшего выявления диверсионно-разведывательных групп в Киеве на дорогах будут оставаться блокпосты.

Почему это важно: В эти дни после отвода российских войск из региона в Киев начали возвращаться много людей.

Мэр Киева Виталий Кличко призывает жителей, выехавших из столицы из-за войны, не возвращаться по крайней мере до конца этой недели.

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Темы: КиевдиверсантывойнаРосcия
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