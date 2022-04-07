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Россию выгнали из Совета ООН по правам человека

"Европейская правда"Четверг, 7 апреля 2022, 19:09
Генеральная асамблея ООН, ФОТО GETTY IMAGES

Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию о приостановлении членства Российской Федерации в Совете ООН по правам человека.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Только что право России на членство в Совете ООН по правам человека приостановили. Военным преступникам нет места в органах ООН, задачей которых является защита прав человека. Благодарен всем странам-членам, которые поддержали соответствующую резолюцию Генассамблеи и выбрали правильную сторону в истории", - сообщил Дмитрий Кулеба.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица опубликовал табло с результатами голосования – 93 "за", 24 "против", 58 "воздержались". За приостановление членства России проголосовали в том числе Сербия и Армения, которые нередко поддерживают в голосовании Россию.

 

Следует отметить, что приостановление членства является максимальным уровнем наказания в Совете по правам человека – исключить государство невозможно.

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Ранее к приостановлению членства России в Совете по правам человека в совместном заявлении призвали лидеры Группы семи.

Темы: ООНправа человекаРосcия
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