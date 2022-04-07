Россию выгнали из Совета ООН по правам человека

Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию о приостановлении членства Российской Федерации в Совете ООН по правам человека.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

Russia’s rights of membership in the UN Human Rights Council has just been suspended. War criminals have no place in UN bodies aimed at protecting human rights. Grateful to all member states which supported the relevant UNGA resolution and chose the right side of history. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2022

"Только что право России на членство в Совете ООН по правам человека приостановили. Военным преступникам нет места в органах ООН, задачей которых является защита прав человека. Благодарен всем странам-членам, которые поддержали соответствующую резолюцию Генассамблеи и выбрали правильную сторону в истории", - сообщил Дмитрий Кулеба.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица опубликовал табло с результатами голосования – 93 "за", 24 "против", 58 "воздержались". За приостановление членства России проголосовали в том числе Сербия и Армения, которые нередко поддерживают в голосовании Россию.

Следует отметить, что приостановление членства является максимальным уровнем наказания в Совете по правам человека – исключить государство невозможно.

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Ранее к приостановлению членства России в Совете по правам человека в совместном заявлении призвали лидеры Группы семи.