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На Львовщине задержали чиновника, торговавшего гуманитарной помощью

Алена МазуренкоЧетверг, 7 апреля 2022, 19:37
На Львовщине задержали чиновника, торговавшего гуманитарной помощью

Во Львовской области задержан и.о. городского головы одного из городов области, требовавшего деньги за гуманитарную помощь.

Источник: отдел информационной политики Львовской областной прокуратуры

Дословно: "По данным следствия, должностное лицо требовало и получило 100 000 грн неправомерной выгоды от волонтера за передачу автобуса, полученного городским советом бесплатно от одной из ассоциаций Финляндии в качестве гуманитарной помощи".

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Детали: Фигурант был задержан после получения всей суммы, которую он требовал.

В настоящее время продолжаются неотложные первоочередные следственные действия по факту продажи гуманитарной помощи и получению неправомерной выгоды (ч.3 ст.201-2, ч.3 ст. 368 УКУ).

Решаются вопросы по сообщению задержанному о подозрении, избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении его от занимаемой должности.

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Темы: Львовщинавойна
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