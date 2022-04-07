Посол Литвы вернулся в Киев

Посол Литвы Вальдемарас Сарапинас 7 апреля вернулся в Киев после того, как больше месяца работал во Львове и короткое время – на украинско-польской границе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

"Я только что зашел в двери посольства", - сказал он в комментарии СМИ. По его словам, он первый из эвакуированных послов, кто вернулся в столицу. О решении возвращать посла в Киев МИД Литвы объявил ранее на этой неделе.

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Как рассказал Вальдемарас Сарапинас, первое время в Киеве будут работать шесть литовских дипломатов и сотрудников. До большой войны в миссии было 32 человека.

Посол рассказал, что теперь планирует регулярно поддерживать контакты с украинскими должностными лицами, в частности, из МИД, Минобороны и парламентариями.

Он также говорит, что ожидает новых визитов топ-чиновников из Литвы. "Украинцы очень ждут их и они продолжатся", - отметил Вальдемарас Сарапинас.

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С начала полномасштабной войны в Киев приезжали спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, министр обороны Арвидас Анушаускас и некоторые другие литовские чиновники.

Посол Эстонии Каймо Кууск также планирует вернуться в Киев в ближайшие дни.