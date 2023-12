Латвийские дипломаты тоже вернулись в Киев

Команда посольства Латвии в Украине вернулась в Киев, посол присоединится к ним позже.

Как пишет "Европейская правда", об этом 7 апреля сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Сегодня вечером латвийские дипломаты возобновили работу в посольстве в Киеве. Посол присоединится к ним после консультаций в Риге. Искренне благодарен нашим дипломатам, работающим в Украине, за их преданность и службу", - написал он в своем Twitter.

This evening Latvian diplomats resumed their work in the Embassy in #Kyiv, Ambassador will join them after consultations in #Riga. I am very grateful to our diplomats who work in #Ukraine for their dedication and service #StandWithUkraine 🇱🇻 🤝 🇺🇦 pic.twitter.com/iKAKNQ8bXX