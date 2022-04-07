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Зеленский рассказал парламенту Кипра, что он может сделать для давления на РФ

Четверг, 7 апреля 2022, 21:39

Президент Украины Владимир Зеленский в речи к парламенту Кипра призвал страну отменить для граждан РФ привилегии, которыми они до сих пор могли пользоваться, в частности, так называемые "золотые паспорта".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президент поблагодарил за принципиальную реакцию Кипра вместе со всем ЕС на полномасштабное вторжение России, решение не впускать российские военные корабли в свои порты, за финансовую и гуманитарную помощь и резолюцию в поддержку Украины.

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Зеленский отметил, что у Кипра очень мощные инструменты давления на граждан РФ.

"Нужно закрыть все порты демократического мира для российских судов. Это должно быть общее решение на уровне ЕС. Но на уровне вашего государства возможно как минимум заморозить использование россиянами всех принадлежащих им яхт и других судов, которые есть в ваших водах. Вы можете остановить действующие привилегии для граждан России, начиная от так называемых "золотых паспортов" для всех россиян, и заканчивая двойным гражданством для них.Возможно, если будет доказано, что отдельные из них осуждают военные преступления своих военных и не имеют цели использовать вашу юрисдикцию для обхода санкций - только тогда будет допустимо относиться к ним по-старому", - подчеркнул он.

Владимир Зеленский призвал также готовиться к отказу от энергоносителей из России.

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В конце марта в Еврокомиссии призвали членов ЕС оценить, следует ли им отменить гражданство, предоставленное по схеме "золотого паспорта" гражданам России или Беларуси, внесенным в санкционный список ЕС в связи с войной в Украине.

Ранее 7 апреля Зеленский обратился с речью к парламенту Греции, призывая страну не допустить уничтожения Мариуполя и спасти раненых и уцелевших людей.

Темы: ЗеленскийКипрРосcиясанкции
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