Гумкоридоры: эвакуировано более 4600 человек, в Мелитополь едут автобусы

За четверг гуманитарными коридорами эвакуировано 4676 человек, в оккупированный Мелитополь в этот же день должны доехать автобусы для эвакуации.

Источник: вице-премьер Ирина Верещук на брифинге

Дословно: "Сегодня в город Мелитополь доедет колонна из 9 автобусов для эвакуации. Автобусами будет доставлена ​​гуманитарная помощь. Завтра утром планируется отправка автобусов в направлении Запорожья. Место сбора людей – ул. Ивана Алексеева, 12 (пожарная часть 10).

Также 2 автобуса для эвакуации сегодня доехали в Токмак. Выезд автобусов планируется завтра утром. Место собрания – ул. Шевченко, 5".

Детали: Гуманитарными коридорами из Мариуполя и Бердянска за четверг на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 3 256 человек, из них из Мариуполя – 1 205 человек.

2050 человек доехали из городов Запорожской области: Роды, Васильевка, Бердянск и Мелитополь.

В пятницу утром из Запорожья будут направлены автобусы для эвакуации людей из Бердянска.

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Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная в Луганской области в четверг удалось эвакуировать 1420 человек.

"Завтра продолжим работать по гуманитарному коридору для Мариуполя и заблокированных городов Запорожской области, а также для эвакуации людей из городов Луганской области", - сказала Верещук.