Если бы все имели хотя бы 10% смелости украинцев, угрозы для мира не было – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что угрозы для международных отношений не существовало, если бы мировые лидеры имели хотя бы десятую часть смелости украинцев.

Источник: вечернее обращение Зеленского 7 апреля

Прямая речь Зеленского: "Мы всегда были смелыми – самыми смелыми в мире.

Ибо кто еще совершил все то, что делают украинцы? Кто бы еще имел столько смелости постоянно бороться против любых проявлений тирании, защищать саму свободу? На любых выборах, революциях и на войне.

Кто бы еще имел такую ​​смелость бороться против всех сил России на земле, в воздухе и на море? Кто бы еще имел такую ​​смелость идти голыми руками против российской бронетехники там, где россиянам удалось временно "что-то захватить"?

Кто еще имел такую ​​смелость говорить всему миру, что лицемерие – плохое оружие? И не просто говорить, а возвращать миру честь. Кто бы еще имел такую ​​смелость побуждать крупнейшие глобальные компании забывать о бухгалтерии и вспоминать о морали.

А всех политических лидеров, какими бы они ни были – учить хоть немного быть украинцами, хоть немного быть смелыми?

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На самом деле – это наш бренд! Вот это быть нами! Быть украинцами – быть смелыми.

Если бы все в мире имели хотя бы 10% смелости, которую имеем мы, украинцы, вообще никакой опасности для международного права не было бы. Никакой опасности для свободы народов не было бы".

Детали: Зеленский добавил, что критерием успеха в международной политике должна стать смелость, и прежде всего во введенных санкциях против России.

По его мнению, огласка в западных СМИ сообщений о том, что "санкции важны, их достаточно" направлены на убеждение самих себя в том, что введенные меры действуют. Впрочем, по его мнению, если бы действующих санкций было достаточно, журналистам не пришлось доказывать, что они важны и эффективны.

Поэтому президент призвал к тому, что санкции и наказания для России должны быть смелее и жестче.

Что было раньше: В интервью индийским журналистам Зеленский объяснил, что Россия применяет запрещёное оружие, включая ядерное, тогда, когда видит слабость и нерешительность, а не силу и уверенность в себе. Он призвал западных партнеров Украины быть жестче и не бояться бороться с Россией, иначе будет еще больше горя и страданий.