Россия уже давно не имеет отношения к правам человека – Зеленский

Президент Владимир Зеленский приветствовал остановку членства России в совете по правам человека в ООН и считает, что Россия не имеет никакого отношения к правам человека.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Генасамблея ООН приняла решение об остановке членства РФ в совете по правам человека. Благодарен государствам, которые поддержали это.

Россия уже давно не имеет никакого отношения к концепциям по правам человека. Возможно, когда-то это изменится, но пока РФ и российские военные являются наибольшей угрозой на планете для свободы, для безопасности человека, для концепции по правам человека. После Бучи – это очевидно.

Начались работы еще и по разбору завалов в Бородянке... Там гораздо страшнее.

Еще больше жертв российских оккупантов. А что же будет, когда мир узнает всю правду о том, что русские военные натворили в Мариуполе? Там почти на каждой улице то, что мир увидел в Буче и других городках Киевской области после ухода российских войск. Такая же жестокость. Такие же страшные преступления".