Донецкая область: Возобновили движение эвакуационных поездов из Славянска и Краматорска
Пятница, 8 апреля 2022, 01:15
Возобновлено движение трех эвакуационных поездов, которые были заблокированы из-за российского авиаудара по путепроводу в районе станции Барвенково на Донецкой железной дороге.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко
Детали: Поезда уже находятся на безопасном расстоянии от эпицентра авиаудара и следуют по определенному маршруту.
Напомним:
- Эти три поезда были временно заблокированы в Славянске и Краматорске после того, как 7 апреля враг нанес авиаудар по путепроводу возле станции Барвенково на Донецкой железной дороге. Среди пассажиров раненых и пострадавших нет.
- Ежедневно с Донбасса отправляются по железной дороге эвакуационные поезда, которые вывозят жителей Донецкой и Луганской областей в западные области. Ими воспользовалось более 170 тысяч человек.
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