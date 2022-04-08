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Донецкая область: Возобновили движение эвакуационных поездов из Славянска и Краматорска

Анастасия КалатурПятница, 8 апреля 2022, 01:15

Возобновлено движение трех эвакуационных поездов, которые были заблокированы из-за российского авиаудара по путепроводу в районе станции Барвенково на Донецкой железной дороге.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Детали: Поезда уже находятся на безопасном расстоянии от эпицентра авиаудара и следуют по определенному маршруту.

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Напомним:

  • Эти три поезда были временно заблокированы в Славянске и Краматорске после того, как 7 апреля враг нанес авиаудар  по путепроводу возле станции Барвенково на Донецкой железной дороге. Среди пассажиров раненых и пострадавших нет.
  • Ежедневно с Донбасса отправляются по железной дороге эвакуационные поезда, которые вывозят жителей Донецкой  и Луганской областей в западные области. Ими воспользовалось более 170 тысяч человек.

Темы: Донецкая областьэвакуация
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