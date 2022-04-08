Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Донецкая область: Возобновили движение эвакуационных поездов из Славянска и Краматорска

Анастасия КалатурПятница, 8 апреля 2022, 01:15

Возобновлено движение трех эвакуационных поездов, которые были заблокированы из-за российского авиаудара по путепроводу в районе станции Барвенково на Донецкой железной дороге.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Детали: Поезда уже находятся на безопасном расстоянии от эпицентра авиаудара и следуют по определенному маршруту.

Напомним:

  • Эти три поезда были временно заблокированы в Славянске и Краматорске после того, как 7 апреля враг нанес авиаудар  по путепроводу возле станции Барвенково на Донецкой железной дороге. Среди пассажиров раненых и пострадавших нет.
  • Ежедневно с Донбасса отправляются по железной дороге эвакуационные поезда, которые вывозят жителей Донецкой  и Луганской областей в западные области. Ими воспользовалось более 170 тысяч человек.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьэвакуация
Главное сегодня

В правительстве Словакии подтвердили переговоры с Украиной о продаже гаубиц "Zuzana"

РФ пытается взыскать силы, чтобы наступать хотя бы на Донбассе – сводка

Лукашенко с Путиным полетят на Дальний Восток, будут обсуждать Украину

фото, видеоВ Херсоне военные РФ разогнали митинг, а в Новой Каховке провалился "митинг" россиян

По Днепру новые "прилеты", полностью разрушенный аэропорт – ОГА

видеоВооруженные силы уничтожили склад с боеприпасами оккупантов

Все новости...
Донецкая область
Трое жителей Донбасса: сливали врагу данные о ВСУ
Число жертв обстрела Угледара возросло до четырех
"Если можете – эвакуируйтесь": власти обратились к жителям двух областей
Последние новости
20:20
Макрон и Ле Пен получили по 24% на первом туре выборов – экзит-пол
20:20
Данилов: Не все зарубежные гости публичны, вчера был экс-министр обороны США
19:58
фотоИллюстраторша изображает истории убийств украинцев во время войны
19:42
Турция создает авиакомпанию для перевозки российских туристов на курорты – медиа
19:34
Литва возобновит обучение украинских военных
19:26
УЗ ремонтирует станцию городской электрички "Русановка" в Киеве
19:13
В правительстве Словакии подтвердили переговоры с Украиной о продаже гаубиц "Zuzana"
19:09
Кулеба: Если переговоры позволят предотвратить такое, как в Буче или Краматорске, их нужно вести
19:09
РФ пытается взыскать силы, чтобы наступать хотя бы на Донбассе – сводка
19:03
Байден обсудит войну в Украине с премьером Индии
Все новости...