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Буча: в росСМИ опубликовали доказательство, что гражданские погибли во время оккупации РФ

Пятница, 8 апреля 2022, 04:10

Российское медиа "Медуза" опубликовало видео с дрона, снятое с 23 по 30 марта 2022 года в Буче, доказывающее, что люди были убиты во время оккупации городка россиянами.

Источник: "Медуза"

Детали: Видео "Медузе" передал Сергей "Боцман" Коротких – белорус, разведчик из батальона "Азов", воюющий за Украину.

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Дословно: "На этих записях можно увидеть тела убитых, лежащие на улице Яблонской, а также на нескольких соседних улицах Бучи. Мы провели геолокацию расположения тел, и она полностью совпала с локацией тел, которые 1 и 2 апреля 2022 года, после отступления из города российских войск.... Важно отметить, что все погибшие, снятые с воздуха, лежат не просто на тех же местах, но и в тех же позах, что и на съемках с земли. На нескольких видео рядом с телами (на расстоянии от нескольких десятков до несколько сотен метров) можно увидеть военную технику, похожую на технику, которая стоит на вооружении российских десантных частей (вероятно, это БМД и БТР-Д)".

Детали: Отмечается, что до этого главным документальным доказательством того, что люди в Буче погибли во время присутствия там российских войск, была спутниковая съемка Maxar с середины марта, но российские прокремлевские блоггеры с помощью астрономического анализа теней пытались доказать, что съемка Maxar велась 1 апреля, когда Бучу освободили.

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Темы: БучаРосcия
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