Microsoft: Связанные с ГРУ РФ хакеры атаковали организации в Украине

Microsoft сорвала попытки российских хакеров, связанных с ГРУ РФ, сломать компьютеры в Украине, странах ЕС и США.

Источник: Microsoft, Reuters

Детали: Отмечается, что группа хакеров Strontium, которую Microsoft отслеживали многие годы, атаковала на этой неделе цели в Украине. Не уточняется, о каких именно целях идет речь, но говорится, что это "украинские организации, включая СМИ".

Также хакеры Strontium атаковали правительственные учреждения и аналитические центры в Штатах и ​​ЕС, занимающиеся внешней политикой.

Для атаки Strontium использовали семь интернет-доменов, над которыми Microsoft взяла контроль и таким образом предотвратила атаки.

Microsoft считает, что Strontium пытался установить долгосрочный доступ к системам, обеспечить тактическую поддержку вторжения и вывести конфиденциальную информацию.

Корпорация сообщила правительству Украины о проявленной активности и принятых мерах.

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Strontium – это прозвище Microsoft для группы, которую часто называют Fancy Bear или APT28.