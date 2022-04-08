Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Microsoft: Связанные с ГРУ РФ хакеры атаковали организации в Украине

Пятница, 8 апреля 2022, 05:34
ФОТО: GETTY

Microsoft сорвала попытки российских хакеров, связанных с ГРУ РФ, сломать компьютеры в Украине, странах ЕС и США.

Источник: Microsoft, Reuters

Детали: Отмечается, что группа хакеров Strontium, которую Microsoft отслеживали многие годы, атаковала на этой неделе цели в Украине. Не уточняется, о каких именно целях идет речь, но говорится, что это "украинские организации, включая СМИ".

Также хакеры Strontium атаковали правительственные учреждения и аналитические центры в Штатах и ​​ЕС, занимающиеся  внешней политикой.

Для атаки Strontium использовали семь интернет-доменов, над которыми Microsoft взяла контроль и таким образом предотвратила атаки.

Microsoft считает, что Strontium пытался установить долгосрочный доступ к системам, обеспечить тактическую поддержку вторжения и вывести конфиденциальную информацию.

Корпорация сообщила правительству Украины о проявленной активности и принятых мерах.

ВИДЕО ДНЯ

Strontium – это прозвище Microsoft для группы, которую часто называют Fancy Bear или APT28.

Главное сегодня

Кличко не исключает следующей попытки россиян "взять Киев за 2 дня"

Макрон выигрывает первый тур президентских выборов во Франции – экзит-пол

В правительстве Словакии подтвердили переговоры с Украиной о продаже гаубиц "Zuzana"

РФ пытается взыскать силы, чтобы наступать хотя бы на Донбассе – сводка

Лукашенко с Путиным полетят на Дальний Восток, будут обсуждать Украину

фото, видеоВ Херсоне военные РФ разогнали митинг, а в Новой Каховке провалился "митинг" россиян

Все новости...
Последние новости
23:52
Зеленский: Россия боится признать ошибочность политики в отношении Украины
23:32
Мы не меримся размерами поддержки – Стефанчук ответил на скандальное заявление спикера парламента Грузии
23:22
В Николаеве прогремел сильный взрыв, есть пострадавший
22:54
На мемориальной церемонии в Германии Беларусь представлял оппозиционер
22:53
Россияне могут попытаться совершить штурм на Днепр из Изюма – Пентагон
22:25
Россия угрожает расширить санкции против граждан ЕС и США
22:20
Харьковщина: россияне за день убили 10 гражданских, в том числе ребенка
22:18
Мэр Мариуполя рассказал, когда и почему покинул город
22:10
Финляндия готова быстро отказаться от газа и нефти из России – премьер
21:45
Кличко не исключает следующей попытки россиян "взять Киев за 2 дня"
Все новости...