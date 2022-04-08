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Австралия передала Украине 20 "Бушмастеров"

Анастасия КалатурПятница, 8 апреля 2022, 06:25

Австралия передала Украине 20 бронетранспортеров "Бушмастер" на 38 млн долларов.

Источник: посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в Facebook

Дословно: "По приглашению министра обороны Питера Даттона и в присутствии генерал-майора Скотта Винтера, руководителя сухопутных войск, стал свидетелем передачи техники Украине. Австралия передает 20 Бушмастеров ценой 50 миллионов AUD (38 USD). Исторический момент".

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ФОТО: ВАСИЛИЙ МИРОШНИЧЕНКО

Что предшествовало: 31 марта президент Владимир Зеленский обратился к австралийскому парламенту с речью и попросил бронетранспортеры "Бушмастер". На следующее утро премьер-министр Скотт Моррисон подтвердил готовность их предоставить. По украинскому времени все произошло в один день.

Темы: Австралия
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