Австралия передала Украине 20 "Бушмастеров"

Австралия передала Украине 20 бронетранспортеров "Бушмастер" на 38 млн долларов.

Источник: посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в Facebook

Дословно: "По приглашению министра обороны Питера Даттона и в присутствии генерал-майора Скотта Винтера, руководителя сухопутных войск, стал свидетелем передачи техники Украине. Австралия передает 20 Бушмастеров ценой 50 миллионов AUD (38 USD). Исторический момент".

ФОТО: ВАСИЛИЙ МИРОШНИЧЕНКО

Что предшествовало: 31 марта президент Владимир Зеленский обратился к австралийскому парламенту с речью и попросил бронетранспортеры "Бушмастер". На следующее утро премьер-министр Скотт Моррисон подтвердил готовность их предоставить. По украинскому времени все произошло в один день.