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Сводка Генштаба: В Беларуси ищут "добровольцев" для новых подразделений ЧВК

Анастасия КалатурПятница, 8 апреля 2022, 06:41
Сводка Генштаба: В Беларуси ищут добровольцев для новых подразделений ЧВК
ФОТО: GETTY

В Беларуси отбирают так называемых добровольцев для комплектования новых подразделений частной военной компании.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Как отмечается, эта информация уточняется.

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Войска Беларуси готовятся на полигонах по всей территории страны. До четырех БТГ  привлечены для выполнения задач по усилению охраны украинско-белорусской границы. До сих пор существует вероятность ракетных и авиационных ударов из Беларуси по объектам в Украине.

Продолжается российский штурм по большинству направлений.

Основные усилия россиян – на захвате Мариуполя, ведении наступления в районе Изюма, прорыве на Донецком направлении. Россияне сосредотачивают усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное. Враг не перестает наносить авиационные удары и вести обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе из реактивных систем залпового огня. Это зафиксировано в районах населенных пунктов Кременная, Северодонецк, Новотошковское, Попасная, Новозвановка, Сухая Балка, Новоселовка Вторая, Степное, Троицкое, Новобахмутовка, Марьинка и Солодке.

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В районах населенных пунктов Рубежное, Попасная, Нижнее, Новотошковское, Золотое и Боровское оккупанты пытались штурмовать, успеха не было.

На территории Донецкой и Луганской областей ВСУ за минувшие сутки отразили семь атак врага, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, десять единиц бронированной и 11 - автомобильной техники противника.

На Харьковском направлении враг продолжает блокировать Харьков. Захватчики ставят минно-взрывные заграждения.

Во временно занятом Изюме представители так называемой "ДНР" выполняют функции местной "полиции" – незаконно проверяют документы, обыскивают людей и дома.

На Южнобужском направлении враг пытается не допустить продвижение украинских войск.

Отдельные подразделения из состава 6-й, 20-й общевойсковой армии, 1-й танковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов оборудуют территорию. Основное внимание уделяется восстановлению участков железной дороги из Купянска в Харьков, Изюм и Сватово. Для этого привлечены подразделения железнодорожных войск 38-й отдельной железнодорожной бригады Западного военного округа из Ярославля.

Россия завершает восстанавливать боеспособность подразделений Центрального военного округа в районах Брянской и Курской областей.

Авиация Воздушных Сил продолжала наносить удары по местам скопления войск противника.

Темы: Генштаб
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