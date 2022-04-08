Потери россиян в войне уже достигли 19 тысяч убитых солдат - Генштаб

С начала полномасштабной войны против Украины российская армия потеряла 19 тысяч солдат, 333 артиллерийских системы и 7 сотен танков.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 19000 человек,

танков ‒ 700 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1891 ед,

артиллерийских систем – 333 ед,

РСЗО - 108 ед,

средства ПВО - 55 ед,

самолетов – 150 ед,

вертолетов – 135 ед,

автомобильной техники - 1361 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112.

специальная техника – 25.

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.