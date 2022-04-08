Потери россиян в войне уже достигли 19 тысяч убитых солдат - Генштаб
Пятница, 8 апреля 2022, 10:59
С начала полномасштабной войны против Украины российская армия потеряла 19 тысяч солдат, 333 артиллерийских системы и 7 сотен танков.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 19000 человек,
- танков ‒ 700 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1891 ед,
- артиллерийских систем – 333 ед,
- РСЗО - 108 ед,
- средства ПВО - 55 ед,
- самолетов – 150 ед,
- вертолетов – 135 ед,
- автомобильной техники - 1361 ед,
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112.
- специальная техника – 25.
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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