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Потери россиян в войне уже достигли 19 тысяч убитых солдат - Генштаб

Валентина РоманенкоПятница, 8 апреля 2022, 10:59
Потери россиян в войне уже достигли 19 тысяч убитых солдат - Генштаб

С начала полномасштабной войны против Украины российская армия потеряла 19 тысяч солдат, 333 артиллерийских системы и 7 сотен танков.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.04 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 19000 человек,
  • танков ‒ 700 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1891 ед,
  • артиллерийских систем – 333 ед,
  • РСЗО - 108 ед,
  • средства ПВО - 55 ед,
  • самолетов – 150 ед,
  • вертолетов – 135 ед,
  • автомобильной техники - 1361 ед,
  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 112.
  • специальная техника – 25.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Темы: война
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