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США и союзники уже передали Украине 60 тысяч противотанковых систем и 25 тысяч ПЗРК

"Европейская правда"Пятница, 8 апреля 2022, 11:29

Генерал армии США Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов, заявил, что Соединенные Штаты и их союзники поставили Украине 60 000 противотанковых систем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Украина также получила около 25 000 систем зенитного оружия от Соединенных Штатов и их союзников, что помогло Киеву не допустить установления преимущества России в воздухе, которое способствовало бы наземному вторжению.

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"Украинцы... очень благодарны за это", – сказал Милли комитету Сената по вопросам вооруженных сил.

По словам Милли, Украина нуждается в бронетехнике и артиллерии для следующего этапа боевых действий. Поскольку американские системы требуют месяцев обучения, усилия сосредоточены на поиске систем от союзников и партнеров, которые украинцы смогут использовать с минимальной подготовкой.

"Мы рассматриваем вместе с другими странами НАТО, как помочь им в наращивании брони и артиллерии. Бой на юго-востоке отличается от севера, он намного открытее и подходит для бронетанковых, механизированных операций, наступательных действий с обеих сторон", - цитирует Милли издание Defence News.

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Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц, несмотря на давление со стороны нескольких других должностных лиц, откладывает окончательное решение относительно того, предоставлять ли Украине высококачественные танки для войны против России.

Темы: СШАУкраинаоружие
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