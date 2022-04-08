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США и союзники уже передали Украине 60 тысяч противотанковых систем и 25 тысяч ПЗРК

"Европейская правда"Пятница, 8 апреля 2022, 11:29

Генерал армии США Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов, заявил, что Соединенные Штаты и их союзники поставили Украине 60 000 противотанковых систем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Украина также получила около 25 000 систем зенитного оружия от Соединенных Штатов и их союзников, что помогло Киеву не допустить установления преимущества России в воздухе, которое способствовало бы наземному вторжению.

"Украинцы... очень благодарны за это", – сказал Милли комитету Сената по вопросам вооруженных сил.

По словам Милли, Украина нуждается в бронетехнике и артиллерии для следующего этапа боевых действий. Поскольку американские системы требуют месяцев обучения, усилия сосредоточены на поиске систем от союзников и партнеров, которые украинцы смогут использовать с минимальной подготовкой.

"Мы рассматриваем вместе с другими странами НАТО, как помочь им в наращивании брони и артиллерии. Бой на юго-востоке отличается от севера, он намного открытее и подходит для бронетанковых, механизированных операций, наступательных действий с обеих сторон", - цитирует Милли издание Defence News.

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц, несмотря на давление со стороны нескольких других должностных лиц, откладывает окончательное решение относительно того, предоставлять ли Украине высококачественные танки для войны против России.

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Темы: СШАУкраинаоружие
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