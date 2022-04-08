Мэр задержан за стрельбу из автомата в Винницкой области
Пятница, 8 апреля 2022, 11:55
В Винницкой области полиция задержала мэра Немирова за стрельбу из автомата.
Источник: полиция Винницкой области
Детали: 7 апреля в полицию поступило сообщение от местного волонтера о том, что глава города Немиров на территории городского совета стреляет из автоматического оружия.
По словам потерпевшего, он как представитель волонтерской организации принес в мэрию гуманитарную помощь для ВСУ: карематы и другие вещи. И между ним и главой города возник конфликт.
Во время спора мэр угрожал волонтеру физической расправой, нанес несколько ударов и выстрелил в воздух из автомата, отмечают в полиции.
Указано, что потерпевший успел покинуть территорию государственного учреждения и вызвал полицию. Пострадавших нет.
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