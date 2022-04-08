Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мэр задержан за стрельбу из автомата в Винницкой области

Валентина РоманенкоПятница, 8 апреля 2022, 11:55

В Винницкой области полиция задержала мэра Немирова за стрельбу из автомата.

Источник: полиция Винницкой области

Детали: 7 апреля в полицию поступило сообщение от местного волонтера о том, что глава города Немиров на территории городского совета стреляет из автоматического оружия.

 

По словам потерпевшего, он как представитель волонтерской организации принес в мэрию гуманитарную помощь для ВСУ: карематы и другие вещи. И между ним и главой города возник конфликт.

Во время спора мэр угрожал волонтеру физической расправой, нанес несколько ударов и выстрелил в воздух из автомата, отмечают в полиции.

Указано, что потерпевший успел покинуть территорию государственного учреждения и вызвал полицию. Пострадавших нет.

 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Винницкая областьполициявойна
Главное сегодня

Около 200 священников УПЦ МП хотят церковного трибунала для патриарха Кирилла

В Николаеве прогремел сильный взрыв, есть пострадавший

Кличко не исключает следующей попытки россиян "взять Киев за 2 дня"

Макрон выигрывает первый тур президентских выборов во Франции – экзит-пол

В правительстве Словакии подтвердили переговоры с Украиной о продаже гаубиц "Zuzana"

Лукашенко с Путиным полетят на Дальний Восток, будут обсуждать Украину

Все новости...
Винницкая область
В Винницкой области на площади выставили 165 книг в память о погибших детях
Регионы: удары по Козятину и Радехову, два "прилета" на Днепропетровщине, обстрелы востока
Винницкая область: в поле нашли обломки сбитой российской ракеты "Калибр"
Последние новости
05:57
За неделю в Киевской области обезврежено 11 тысяч боеприпасов – председатель ОВА
05:04
В Бузовой под Киевом обнаружили могилу с погибшими украинцами – британская разведка
04:30
фотоВ Вене зажгли тысячу свечей в память о жертвах войны России в Украине
03:50
"Стратегическая ошибка Путина": Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО летом – СМИ
03:15
Президент наградил государственными наградами еще 18 защитников Украины
02:50
Выборы во Франции: в Тулузе были задержаны активистки Femen
02:18
Пограничники сообщили о ситуации с очередями на пунктах пропуска
01:32
За сутки ВСУ уничтожили 8 вражеских "птичек" и 3 крылатые ракеты
01:20
Выборы президента во Франции: неудачники 1-го тура определились с поддержкой фаворитов
01:05
Около 200 священников УПЦ МП хотят церковного трибунала для патриарха Кирилла
Все новости...