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Мэр задержан за стрельбу из автомата в Винницкой области

Валентина РоманенкоПятница, 8 апреля 2022, 11:55
Мэр задержан за стрельбу из автомата в Винницкой области

В Винницкой области полиция задержала мэра Немирова за стрельбу из автомата.

Источник: полиция Винницкой области

Детали: 7 апреля в полицию поступило сообщение от местного волонтера о том, что глава города Немиров на территории городского совета стреляет из автоматического оружия.

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По словам потерпевшего, он как представитель волонтерской организации принес в мэрию гуманитарную помощь для ВСУ: карематы и другие вещи. И между ним и главой города возник конфликт.

Во время спора мэр угрожал волонтеру физической расправой, нанес несколько ударов и выстрелил в воздух из автомата, отмечают в полиции.

Указано, что потерпевший успел покинуть территорию государственного учреждения и вызвал полицию. Пострадавших нет.

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Темы: Винницкая областьполициявойна
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