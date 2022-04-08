Военные РФ видят два пути из Украины и прощаются с родными – перехват 

Российские военные, чьи разговоры с родными перехватили украинские спецслужбы, понимают, что из Украины их вывезут либо погибшими, либо ранеными – и просят жен не пускать сыновей в армию.

Источник: перехват разговора одного из российских захватчиков с женой, который публикует Служба безопасности Украины

Детали: Оккупант говорит, что из его роты осталось 10 человек, но командование не хочет их выводить из Украины.

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"После 1 числа я понял, что ничего не будет… У нас два пути: либо 200-м, либо 300-м вернуться домой", – сказал он.

Жена со слезами в голосе говорит: "Ты же всегда говорил, что все будет хорошо, что мы всех победим". Он отвечает: "Больше нет… Не слушайте новости и не смотрите".

Потом он озвучивает свою последнюю волю на случай смерти:

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- Как малой себя ведет?

- Да, ниче… Бабушке сказал, что ему 6 лет и он сам все решает.

- Сделайте так, чтобы он в армию не пошел.

- Как так сделать?

- Все делайте, чтобы он в армию не пошел! Как его начнут призывать, так мамку проси, пускай дядю Гену подключает. Скажи, пускай все сделает, чтобы его в армию не забрали! Это будет мое последнее… чего я хочу.