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Военные РФ видят два пути из Украины и прощаются с родными – перехват 

Елена РощинаПятница, 8 апреля 2022, 12:06

Российские военные, чьи разговоры с родными перехватили украинские спецслужбы, понимают, что из Украины их вывезут либо погибшими, либо ранеными – и просят жен не пускать сыновей в армию. 

Источник: перехват разговора одного из российских захватчиков с женой, который публикует Служба безопасности Украины

Детали: Оккупант говорит, что из его роты осталось 10 человек, но командование не хочет их выводить из Украины.

"После 1 числа я понял, что ничего не будет… У нас два пути: либо 200-м, либо 300-м вернуться домой", – сказал он.

Жена со слезами в голосе говорит: "Ты же всегда говорил, что все будет хорошо, что мы всех победим". Он отвечает: "Больше нет… Не слушайте новости и не смотрите".

Потом он озвучивает свою последнюю волю на случай смерти: 

- Как малой себя ведет?

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- Да, ниче… Бабушке сказал, что ему 6 лет и он сам все решает.

- Сделайте так, чтобы он в армию не пошел.

- Как так сделать?

- Все делайте, чтобы он в армию не пошел! Как его начнут призывать, так мамку проси, пускай дядю Гену подключает. Скажи, пускай все сделает, чтобы его в армию не забрали! Это будет мое последнее… чего я хочу.

Темы: РосcиявойнаСБУ
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