В Киеве россияне повредили 208 жилых домов и 75 учебных заведений

С момента нападения России на Украину оккупанты повредили в Киеве 208 жилых домов, 46 школ, 29 садов и 1 детский дом.

Источник: сайт Киевской городской военной администрации

Прямая речь первого заместителя председателя КМВА Николая Поворозника: "Также повреждения получили 13 административных зданий, 2 спортивных объекта, 5 объектов социальной сферы, 17 – здравоохранения, 10 – культурной сферы, 48 объектов транспортной инфраструктуры".

Детали: По словам чиновника, все эти объекты будут взяты на учет, а специалисты определят степень повреждений.

После этого начнется их постепенное восстановление.

Предыстория:

В Киеве за 40 дней полномасштабного российского вторжения погибли 89 мирных лиц.