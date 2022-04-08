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В Киеве россияне повредили 208 жилых домов и 75 учебных заведений

Ирина БалачукПятница, 8 апреля 2022, 13:32
Уничтоженный российскими оккупантами многоэтажный дом в Киеве. Фото КГВА

С момента нападения России на Украину оккупанты повредили в Киеве 208 жилых домов, 46 школ, 29 садов и 1 детский дом.

Источник: сайт Киевской городской военной администрации

Прямая речь первого заместителя председателя КМВА Николая Поворозника: "Также повреждения получили 13 административных зданий, 2 спортивных объекта, 5 объектов социальной сферы, 17 – здравоохранения, 10 – культурной сферы, 48 объектов транспортной инфраструктуры".

Детали: По словам чиновника, все эти объекты будут взяты на учет, а специалисты определят степень повреждений.

После этого начнется их постепенное восстановление.

Предыстория:

  • В Киеве за 40 дней полномасштабного российского вторжения погибли 89 мирных лиц.

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Темы: Киеввойнанедвижимость
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