Британская разведка показала, как Украина освобождается от российских захватчиков: карта

Британская разведка продемонстрировала на карте, как изменилась расстановка сил в Украине: север полностью очистился от российских оккупантов, а на юге и востоке продолжаются бои между украинскими и российскими войсками, РФ продолжает контролировать часть украинской территории.

Источник: Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные оборонной разведки о ситуации в Украине по состоянию на 8 апреля.

Детали: Британское Минобороны отмечает, что незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается, и показывает свежую карту территорий, которые оккупированы и за которые ведутся бои.

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За последнюю неделю полностью освобождены от оккупантов Киевская, Житомирская, Черниговская и Сумская области.

2 апреля на карте появились отметки, что украинские войска пошли в контрнаступление. Тогда же Киевскую область полностью освободили от оккупантов. Также российские войска ушли из Черниговской и Житомирской областей. Последней освободилась от захватчиков Сумская область.

Еще 7 апреля на карте от британских разведчиков часть территории Сумщины обозначалась как спорная (за которую ведутся бои).

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