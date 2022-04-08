Британская разведка показала, как Украина освобождается от российских захватчиков: карта
Британская разведка продемонстрировала на карте, как изменилась расстановка сил в Украине: север полностью очистился от российских оккупантов, а на юге и востоке продолжаются бои между украинскими и российскими войсками, РФ продолжает контролировать часть украинской территории.
Источник: Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные оборонной разведки о ситуации в Украине по состоянию на 8 апреля.
Детали: Британское Минобороны отмечает, что незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается, и показывает свежую карту территорий, которые оккупированы и за которые ведутся бои.
За последнюю неделю полностью освобождены от оккупантов Киевская, Житомирская, Черниговская и Сумская области.
2 апреля на карте появились отметки, что украинские войска пошли в контрнаступление. Тогда же Киевскую область полностью освободили от оккупантов. Также российские войска ушли из Черниговской и Житомирской областей. Последней освободилась от захватчиков Сумская область.
Еще 7 апреля на карте от британских разведчиков часть территории Сумщины обозначалась как спорная (за которую ведутся бои).
Предыстория:
- 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину после 8 лет гибридной войны. Кремль называет войну "специальной военной операцией" и придумывает для нее все новые основания и цели.
- Российские войска покинули Киевскую, Черниговскую, Житомирскую и Сумскую области на фоне того, что не имели успеха в наземной операции, зато имели проблемы с личным составом и поставками. При этом в РФ назвали это "жестом доброй воли".
- Часть выведенных с севера войск РФ перебрасывает на восток Украины. Как ожидается, Россия попытается захватить полностью Донецкую и Луганскую области, она также бьется за территории Харьковской, Херсонской, Запорожской областей, пытается пробиться к Николаеву.