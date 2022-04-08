В Финляндии говорят о первом за два года нарушении воздушного пространства самолетом РФ

Российский правительственный самолет Ил-96-300, вероятно, нарушил воздушное пространство Финляндии утром 8 апреля.

Как сообщает Yle, об этом заявили в Министерстве обороны, пишет "Европейская правда".

В ведомстве сообщили, что самолет зашел в воздушное пространство страны над Финским заливом в районе Порвоо и пробыл в нем около трех минут.

Это первый случай нарушения воздушного пространства страны самолетом РФ с июля 2020 года.

"Финляндия всегда серьезно воспринимала случаи нарушения воздушного пространства. Пограничники исследуют инцидент. У нас достаточно возможностей для наблюдения, все такие случаи выявляются, и мы можем эффективно реагировать на них", – прокомментировал министр обороны Антти Кайкконен.

Venäläisen valtionilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa tänä aamuna.



Suomi suhtautuu ilmatilaloukkauksiin aina vakavasti.

Rajavartiolaitos tutkii asian.



Aluevalvontakykymme on hyvä ja havaitsemme kaikki alueloukkaukset sekä pystymme reagoimaan niihin tehokkaasti. — Antti Kaikkonen (@anttikaikkonen) April 8, 2022

В начале марта военные самолеты РФ нарушили воздушное пространство Швеции. В вооруженных силах считают, что нарушение было намеренным.