В Финляндии говорят о первом за два года нарушении воздушного пространства самолетом РФ

Российский правительственный самолет Ил-96-300, вероятно, нарушил воздушное пространство Финляндии утром 8 апреля.

Как сообщает Yle, об этом заявили в Министерстве обороны, пишет "Европейская правда".

В ведомстве сообщили, что самолет зашел в воздушное пространство страны над Финским заливом в районе Порвоо и пробыл в нем около трех минут.

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Это первый случай нарушения воздушного пространства страны самолетом РФ с июля 2020 года.

"Финляндия всегда серьезно воспринимала случаи нарушения воздушного пространства. Пограничники исследуют инцидент. У нас достаточно возможностей для наблюдения, все такие случаи выявляются, и мы можем эффективно реагировать на них", – прокомментировал министр обороны Антти Кайкконен.

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