В Финляндии говорят о первом за два года нарушении воздушного пространства самолетом РФ
Российский правительственный самолет Ил-96-300, вероятно, нарушил воздушное пространство Финляндии утром 8 апреля.
Как сообщает Yle, об этом заявили в Министерстве обороны, пишет "Европейская правда".
В ведомстве сообщили, что самолет зашел в воздушное пространство страны над Финским заливом в районе Порвоо и пробыл в нем около трех минут.
Это первый случай нарушения воздушного пространства страны самолетом РФ с июля 2020 года.
"Финляндия всегда серьезно воспринимала случаи нарушения воздушного пространства. Пограничники исследуют инцидент. У нас достаточно возможностей для наблюдения, все такие случаи выявляются, и мы можем эффективно реагировать на них", – прокомментировал министр обороны Антти Кайкконен.
Venäläisen valtionilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa tänä aamuna.— Antti Kaikkonen (@anttikaikkonen) April 8, 2022
Suomi suhtautuu ilmatilaloukkauksiin aina vakavasti.
Rajavartiolaitos tutkii asian.
Aluevalvontakykymme on hyvä ja havaitsemme kaikki alueloukkaukset sekä pystymme reagoimaan niihin tehokkaasti.
В начале марта военные самолеты РФ нарушили воздушное пространство Швеции. В вооруженных силах считают, что нарушение было намеренным.