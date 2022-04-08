Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Электрики подорвались на российских минах в Сумской области

Роман ПетренкоПятница, 8 апреля 2022, 16:37
Электрики подорвались на российских минах в Сумской области

Выехавшие по вызову работники Тростянецкой РЭС взорвались на мине, оставленной военнослужащими РФ.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, 7 апреля работники Тростянецкой распределительной электросети выехали по вызову для возобновления электроснабжения.

Реклама:

В окрестностях села Белка Ахтырского района Сумской области их автомобиль взорвался на мине, оставленной военнослужащими вооруженных сил РФ.

Один работник погиб на месте, еще двое получили осколочные ранения разной степени тяжести.

Темы: Сумская областьвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Все новости...
Сумская область
В результате обстрела Сумщины погиб полицейский, документировавший последствия разрушений
На Сумщине из-за российского обстрела ранены двое энергетиков
Россияне в полдень обстреляли пограничный район Сумской области: 4 раненых, разрушенные дома
Последние новости
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
Все новости...
Реклама: