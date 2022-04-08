Электрики подорвались на российских минах в Сумской области

Выехавшие по вызову работники Тростянецкой РЭС взорвались на мине, оставленной военнослужащими РФ.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, 7 апреля работники Тростянецкой распределительной электросети выехали по вызову для возобновления электроснабжения.

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В окрестностях села Белка Ахтырского района Сумской области их автомобиль взорвался на мине, оставленной военнослужащими вооруженных сил РФ.

Один работник погиб на месте, еще двое получили осколочные ранения разной степени тяжести.