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Электрики подорвались на российских минах в Сумской области

Роман ПетренкоПятница, 8 апреля 2022, 16:37

Выехавшие по вызову работники Тростянецкой РЭС взорвались на мине, оставленной военнослужащими РФ.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, 7 апреля работники Тростянецкой распределительной электросети выехали по вызову для возобновления электроснабжения.

В окрестностях села Белка Ахтырского района Сумской области их автомобиль взорвался на мине, оставленной военнослужащими вооруженных сил РФ.

Один работник погиб на месте, еще двое получили осколочные ранения разной степени тяжести.

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Темы: Сумская областьвойнаРосcия
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