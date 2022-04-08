Войну с Украиной поддерживают 74% россиян, 78% довольны Путиным – опрос в РФ

По данным "Всероссийского центра изучения общественного мнения", 78% россиян поддерживают действия Владимира Путина, а 74% граждан РФ одобряют его решение напасть на Украину.

Источник: публикация на сайте ВЦИОМ

Детали: По данным ВЦИОМ на 5 апреля, одобряют деятельность президента РФ 78% граждан, не одобряют — 13%.

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При этом поддерживают решение о начале войны (в первоисточнике война против Украины названа "специальной военной операцией") 74% россиян, не поддерживают войну 17%, а каждый десятый затруднился с ответом (9%).

Дословно: "О своем доверии российской армии, по данным на 31 марта, сообщили 89% опрошенных, скорее не доверяют армии 8%.

Большинство россиян считают, что в настоящее время против России ведется информационная война (90%).

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Детали: Кроме того, более половины россиян сообщили, что видели материалы, демонстрирующие действия России на Украине в негативном ключе, 41% считают их скорее лживыми. Не видели таких материалов и не отвечали на вопрос об их правдивости 39%.

Почему это важно: В дни, когда проводился указанный опрос, мировое информационное пространство было заполнено фото и видео из освобожденной Бучи, на которых были запечатлены зверства россиян и последствия массовых убийств мирных жителей. Судя по результатам опроса, более 40% россиян не верят в то, что творила их армия в Буче.

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