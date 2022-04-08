Из реактивных систем залпового огня россияне обстреляли Золотое: ранены 5 человек

Российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня город Золотое в Луганской области, в результате чего ранения получили по меньшей мере 5 человек.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь: "Обстрелы Горской общины российская армия не прекращает почти двое суток, держа местных жителей в страхе. Днем вражескими системами залпового огня открыт огонь по городу Золотое. Пылают несколько домов, среди людей по меньшей мере пятеро раненых.

Без учета ситуации в Золотом, где подсчет поврежденного имущества продолжается, в течение дня врагом разрушены 11 объектов, из которых восемь – жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Кременной, Золотом".