Из реактивных систем залпового огня россияне обстреляли Золотое: ранены 5 человек
Пятница, 8 апреля 2022, 18:27
Российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня город Золотое в Луганской области, в результате чего ранения получили по меньшей мере 5 человек.
Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай
Прямая речь: "Обстрелы Горской общины российская армия не прекращает почти двое суток, держа местных жителей в страхе. Днем вражескими системами залпового огня открыт огонь по городу Золотое. Пылают несколько домов, среди людей по меньшей мере пятеро раненых.
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Без учета ситуации в Золотом, где подсчет поврежденного имущества продолжается, в течение дня врагом разрушены 11 объектов, из которых восемь – жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Кременной, Золотом".