Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне приказывают возвращаться эвакуированным в РФ обратно на оккупированную Донецкую область

Денис КарловскийПятница, 8 апреля 2022, 18:58

Российские кураторы приказали боевикам так называемой "ДНР" возвращать на оккупированные территории Донецкой области тех людей, которых насильно эвакуировали на территорию России в январе-феврале 2022 года.

Источник: сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 8 апреля

Дословно: "Оккупационные власти на временно оккупированной территории Донецкой области получили указания от российских кураторов о возвращении на указанные территории людей, выехавших в течение января-февраля 2022 года в РФ.

Согласно указаниям местных администраций граждане должны вернуться в населенные пункты по месту регистрации или проживания после двух месяцев пребывания на территории России".

Детали: Украинская разведка выяснила, что в отдельных подразделениях оккупационных войск РФ, выведенных с территории, более 80% солдат не хотят возвращаться и участвовать в боевых действиях в Украине.

Командиры воинских частей запретили увольняться к концу войны тем военнослужащим РФ, у которых закончился строк контрактов.

Из Сумской области российские оккупанты полностью вывели свои войска.

ВИДЕО ДНЯ

Российские захватчики продолжают блокировать Харьков и обстреливают жилые кварталы из артиллерии, в частности, реактивных систем залпового огня и минометов крупного калибра.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает наращивать группировку войск. Россияне продолжали наступление в районе Попасной и Северодонецка в Луганской области, но успеха не имели.

На границе Николаевской и Херсонской областей оккупанты пытались оказывать огненное влияние на подразделения ВСУ, но успехов не имели.

Кроме того, враг продолжает нарушать международное гуманитарное право и совершать преступления против гражданского населения, похищая мирных жителей и подвергая их пыткам. Также враг продолжает бомбить железнодорожные пути и гражданскую инфраструктуру, чтобы сорвать эвакуацию мирного населения.

Предыстория:

  • За несколько суток до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину и признания Кремлем независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", главари незаконных формирований объявили массовую эвакуацию жителей Донецка и оккупированных территорий в Россию.
  • Журналисты-расследователи доказали, что видеозапись об эвакуации пророссийсике главари записали за два дня до ее объявления.

Темы: ДНРРосcияДонбассвойна
Главное сегодня

У Зеленского назвали ориентировочные сроки вступления Украины в ЕС

видеоОткрыли насыпной мост из Ирпеня и Бучи в Киев

видеоУкраинцы уничтожили склад с боеприпасами оккупантов в Луганской области – ОГА

Сводка штаба: Россия готовит провокацию в Приднестровье, чтобы обвинить Украину

"Стратегическая ошибка Путина": Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО летом – СМИ

Около 200 священников УПЦ МП хотят церковного трибунала для патриарха Кирилла

Все новости...
ДНР
Под Мариуполем оккупанты захватили эвакуационную колонну – Верещук
ВСУ на Донбассе уничтожили командира российских боевиков "Людоеда"
Ракетный удар по центру Донецка совершили с территории РФ – CIT
Последние новости
13:06
В РФ продавцы электроники расширяют продажу подержанных гаджетов
13:02
Россия всеми силами пытается сорвать поставки оружия Украине - Кулеба
12:58
В Украине запустили платформу для релокации бизнеса
12:24
В РФ фитнес-индустрия ожидает дефицит оборудования и комплектующих
12:09
Россия готовит новые фейки об украинских военных – Ермак
12:08
Кабмин может вернуть возмещение НДС отдельным предприятиям – Гетманцев
12:08
Глава МИД Германии: Украине быстро нужно оружие
12:07
Часть клиентов российского ВТБ "потеряли" свои американские акции из-за санкций
12:07
аудиоРоссийские солдаты отказываются идти на передовую в Украине – перехват СБУ
12:06
С начала войны более 70% клиентов Привата получили деньги из-за границы
Все новости...