Россияне приказывают возвращаться эвакуированным в РФ обратно на оккупированную Донецкую область

Российские кураторы приказали боевикам так называемой "ДНР" возвращать на оккупированные территории Донецкой области тех людей, которых насильно эвакуировали на территорию России в январе-феврале 2022 года.

Источник: сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 8 апреля

Дословно: "Оккупационные власти на временно оккупированной территории Донецкой области получили указания от российских кураторов о возвращении на указанные территории людей, выехавших в течение января-февраля 2022 года в РФ.

Согласно указаниям местных администраций граждане должны вернуться в населенные пункты по месту регистрации или проживания после двух месяцев пребывания на территории России".

Детали: Украинская разведка выяснила, что в отдельных подразделениях оккупационных войск РФ, выведенных с территории, более 80% солдат не хотят возвращаться и участвовать в боевых действиях в Украине.

Командиры воинских частей запретили увольняться к концу войны тем военнослужащим РФ, у которых закончился строк контрактов.

Из Сумской области российские оккупанты полностью вывели свои войска.

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Российские захватчики продолжают блокировать Харьков и обстреливают жилые кварталы из артиллерии, в частности, реактивных систем залпового огня и минометов крупного калибра.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает наращивать группировку войск. Россияне продолжали наступление в районе Попасной и Северодонецка в Луганской области, но успеха не имели.

На границе Николаевской и Херсонской областей оккупанты пытались оказывать огненное влияние на подразделения ВСУ, но успехов не имели.

Кроме того, враг продолжает нарушать международное гуманитарное право и совершать преступления против гражданского населения, похищая мирных жителей и подвергая их пыткам. Также враг продолжает бомбить железнодорожные пути и гражданскую инфраструктуру, чтобы сорвать эвакуацию мирного населения.

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