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Россияне приказывают возвращаться эвакуированным в РФ обратно на оккупированную Донецкую область

Денис КарловскийПятница, 8 апреля 2022, 18:58
Россияне приказывают возвращаться эвакуированным в РФ обратно на оккупированную Донецкую область

Российские кураторы приказали боевикам так называемой "ДНР" возвращать на оккупированные территории Донецкой области тех людей, которых насильно эвакуировали на территорию России в январе-феврале 2022 года.

Источник: сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 8 апреля

Дословно: "Оккупационные власти на временно оккупированной территории Донецкой области получили указания от российских кураторов о возвращении на указанные территории людей, выехавших в течение января-февраля 2022 года в РФ.

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Согласно указаниям местных администраций граждане должны вернуться в населенные пункты по месту регистрации или проживания после двух месяцев пребывания на территории России".

Детали: Украинская разведка выяснила, что в отдельных подразделениях оккупационных войск РФ, выведенных с территории, более 80% солдат не хотят возвращаться и участвовать в боевых действиях в Украине.

Командиры воинских частей запретили увольняться к концу войны тем военнослужащим РФ, у которых закончился строк контрактов.

ВИДЕО ДНЯ

Из Сумской области российские оккупанты полностью вывели свои войска.

Российские захватчики продолжают блокировать Харьков и обстреливают жилые кварталы из артиллерии, в частности, реактивных систем залпового огня и минометов крупного калибра.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает наращивать группировку войск. Россияне продолжали наступление в районе Попасной и Северодонецка в Луганской области, но успеха не имели.

На границе Николаевской и Херсонской областей оккупанты пытались оказывать огненное влияние на подразделения ВСУ, но успехов не имели.

Кроме того, враг продолжает нарушать международное гуманитарное право и совершать преступления против гражданского населения, похищая мирных жителей и подвергая их пыткам. Также враг продолжает бомбить железнодорожные пути и гражданскую инфраструктуру, чтобы сорвать эвакуацию мирного населения.

Предыстория:

  • За несколько суток до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину и признания Кремлем независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", главари незаконных формирований объявили массовую эвакуацию жителей Донецка и оккупированных территорий в Россию.
  • Журналисты-расследователи доказали, что видеозапись об эвакуации пророссийсике главари записали за два дня до ее объявления.

Темы: ДНРРосcияДонбассвойна
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