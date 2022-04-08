Россияне приказывают возвращаться эвакуированным в РФ обратно на оккупированную Донецкую область
Российские кураторы приказали боевикам так называемой "ДНР" возвращать на оккупированные территории Донецкой области тех людей, которых насильно эвакуировали на территорию России в январе-феврале 2022 года.
Источник: сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 8 апреля
Дословно: "Оккупационные власти на временно оккупированной территории Донецкой области получили указания от российских кураторов о возвращении на указанные территории людей, выехавших в течение января-февраля 2022 года в РФ.
Согласно указаниям местных администраций граждане должны вернуться в населенные пункты по месту регистрации или проживания после двух месяцев пребывания на территории России".
Детали: Украинская разведка выяснила, что в отдельных подразделениях оккупационных войск РФ, выведенных с территории, более 80% солдат не хотят возвращаться и участвовать в боевых действиях в Украине.
Командиры воинских частей запретили увольняться к концу войны тем военнослужащим РФ, у которых закончился строк контрактов.
Из Сумской области российские оккупанты полностью вывели свои войска.
Российские захватчики продолжают блокировать Харьков и обстреливают жилые кварталы из артиллерии, в частности, реактивных систем залпового огня и минометов крупного калибра.
На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает наращивать группировку войск. Россияне продолжали наступление в районе Попасной и Северодонецка в Луганской области, но успеха не имели.
На границе Николаевской и Херсонской областей оккупанты пытались оказывать огненное влияние на подразделения ВСУ, но успехов не имели.
Кроме того, враг продолжает нарушать международное гуманитарное право и совершать преступления против гражданского населения, похищая мирных жителей и подвергая их пыткам. Также враг продолжает бомбить железнодорожные пути и гражданскую инфраструктуру, чтобы сорвать эвакуацию мирного населения.
Предыстория:
- За несколько суток до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину и признания Кремлем независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", главари незаконных формирований объявили массовую эвакуацию жителей Донецка и оккупированных территорий в Россию.
- Журналисты-расследователи доказали, что видеозапись об эвакуации пророссийсике главари записали за два дня до ее объявления.