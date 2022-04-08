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Специальный саммит ЕС состоится 30-31 мая, на повестке дня – Украина

"Европейская правда"Пятница, 8 апреля 2022, 19:01

Президент Европейского совета Шарль Мишель созывает специальное заседание Европейского совета на 30 и 31 мая.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Как обсуждалось в Версале и на последнем Европейском совете, специальный Европейский совет состоится 30 и 31 мая. На повестке дня оборона, энергетика и Украина", - написал Мишель.

В Версале 10-11 марта прошел неформальный саммит лидеров ЕС, после этого 24-25 в Брюсселе состоялся полноценный саммит.

Напомним, Европейский Союз в пятницу утвердил пятый пакет санкций против РФ, согласно которому эмбарго на уголь начнет действовать с августа.

Новые санкции также предусматривают запрет на доступ к портам ЕС судам, зарегистрированным под флагом России, за исключением сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергетики.

Темы: ЕСЕвропа
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