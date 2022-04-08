Киев: въезд в Пущу Водицу ограничили на неопределенное время

Въезд на территорию Пущи Водицы, входящей в Оболонский район Киева, ограничен на неопределенное время.

Источник: глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик в Facebook

Дословно: "Военное руководство приняло решение об ограниченном въезде на территорию Пущи, и связано оно с огромным количеством объективных факторов, ряд из которых я, к сожалению, не имею права озвучивать".

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Детали: По словам главы РГА, в первую очередь въезд запрещен, чтобы дать время саперам разминировать территории, поскольку именно Оболонский район взял на себя значительную часть удара, полученного Киевом.

"Точного срока запрета пока нет, ведь объем работы просто колоссальный: проверить дома, улицы, пепелища, лесополосы и очистить их от снарядов, гранат, мин и растяжек и даже тел", - добавил Фесик.

Он добавил, что правоохранители также фиксируют и документируют многочисленные повреждения, чтобы затем использовать эти доказательства в международных и национальных судах.

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Национальная полиция, ТРО и ДФТО Оболонского района организовали охрану территории от мародерства.

"Да, к сожалению, мародерство есть. В основном это местные "элементы", которые обязательно будут наказаны", – заверил глава РГА.