Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Чехия отправила в Украину танки, БМП и системы залпового огня - Reuters

"Европейская правда"Пятница, 8 апреля 2022, 19:46

Чешская Республика поставила в Украину танки, системы залпового огня, гаубицы и боевые машины пехоты для борьбы с российским вторжением.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в Министерстве обороны Чехии.

Источники агентства подтвердили партию из пяти танков Т-72 и пяти боевых машин пехоты БМП-1, которые были замечены на железнодорожных платформах ранее на этой неделе.

Реклама:

Но это были не первые поставки тяжелой техники. "В течение нескольких недель мы поставляем тяжелую наземную технику — я говорю это в общих чертах, но по определению ясно, что это танки, боевые машины пехоты, гаубицы и реактивные системы залпового огня. То, что ушло из Чехии, исчисляется сотнями миллионов долларов", — сказал высокопоставленный представитель Минобороны.

Источники отказались сообщить количество поставленного оружия. Высокопоставленный представитель Министерства обороны сказал, что чехи также поставляют ряд зенитных вооружений, вероятно, речь идет о ПЗРК "Стрела-10".

Чехия также ведет переговоры с Украиной о ремонте поврежденной украинской техники. Источник сказал, что это может быть техника на украинском складе, которая нуждается в ремонте, или техника, поврежденная в ходе боевых действий.

ВИДЕО ДНЯ

По словам источника, в настоящее время проводятся консультации с чешскими ремонтными компаниями относительно их возможностей.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и их союзники поставили Украине 60 000 противотанковых систем.

Напомним, премьер-министр Словакии Эдуард Гегер сообщил о предоставлении Украине системы ПВО С-300, находившейся на вооружении его страны.

Читайте также - Новый уровень помощи США: что изменит для Украины открытие ленд-лиза

Темы: Чехияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Все новости...
Чехия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В Чехии задержали подозреваемого в жестоком избиении украинок
В Чехии мужчина избил двух украинок, спросив, откуда они
Последние новости
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
Все новости...
Реклама: