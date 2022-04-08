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Чехия отправила в Украину танки, БМП и системы залпового огня - Reuters

"Европейская правда"Пятница, 8 апреля 2022, 19:46

Чешская Республика поставила в Украину танки, системы залпового огня, гаубицы и боевые машины пехоты для борьбы с российским вторжением.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в Министерстве обороны Чехии.

Источники агентства подтвердили партию из пяти танков Т-72 и пяти боевых машин пехоты БМП-1, которые были замечены на железнодорожных платформах ранее на этой неделе.

Но это были не первые поставки тяжелой техники. "В течение нескольких недель мы поставляем тяжелую наземную технику — я говорю это в общих чертах, но по определению ясно, что это танки, боевые машины пехоты, гаубицы и реактивные системы залпового огня. То, что ушло из Чехии, исчисляется сотнями миллионов долларов", — сказал высокопоставленный представитель Минобороны.

Источники отказались сообщить количество поставленного оружия. Высокопоставленный представитель Министерства обороны сказал, что чехи также поставляют ряд зенитных вооружений, вероятно, речь идет о ПЗРК "Стрела-10".

Чехия также ведет переговоры с Украиной о ремонте поврежденной украинской техники. Источник сказал, что это может быть техника на украинском складе, которая нуждается в ремонте, или техника, поврежденная в ходе боевых действий.

По словам источника, в настоящее время проводятся консультации с чешскими ремонтными компаниями относительно их возможностей.

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Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и их союзники поставили Украине 60 000 противотанковых систем.

Напомним, премьер-министр Словакии Эдуард Гегер сообщил о предоставлении Украине системы ПВО С-300, находившейся на вооружении его страны.

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Темы: Чехияоружие
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