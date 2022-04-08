В Олешках россияне планируют назначить своего "мэра"
Пятница, 8 апреля 2022, 19:49
Городской голова Олешек в Херсонской области сообщил, что 9 апреля россияне попробуют назначить в городе свою оккупационную власть.
Источник: Олешковский городской голова Евгений Рыщук
Прямая речь: "У меня есть 100-процентная информация, что завтра в 10.00 россияне хотят определиться, кто будет управлять городом. Так, как меня не стало, они будут искать, кто бы это сделал".
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Детали: В комментариях к сообщению Рищука местные жители пишут, что выйдут в городе на мирный протест в 10.00.
Несколько дней назад Рыщук сообщил, что покинул Олешки, потому что "мертвый мэр городу не нужен".
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