В Олешках россияне планируют назначить своего "мэра"

Городской голова Олешек в Херсонской области сообщил, что 9 апреля россияне попробуют назначить в городе свою оккупационную власть.

Источник: Олешковский городской голова Евгений Рыщук

Прямая речь: "У меня есть 100-процентная информация, что завтра в 10.00 россияне хотят определиться, кто будет управлять городом. Так, как меня не стало, они будут искать, кто бы это сделал".

Детали: В комментариях к сообщению Рищука местные жители пишут, что выйдут в городе на мирный протест в 10.00.

Несколько дней назад Рыщук сообщил, что покинул Олешки, потому что "мертвый мэр городу не нужен".