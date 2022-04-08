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Одессе нанесли ракетный удар, пострадавших нет - ОГА

Пятница, 8 апреля 2022, 20:05

Российские военные нанесли ракетный удар Одессе в пятницу. Пострадавших нет.

Источник: руководитель Одесской ОГА/ОВА Максим Марченко в Telegram.

Прямая речь: "Сегодня враг нанес ракетный удар недалеко от Одессы. К счастью, пострадавших нет".

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Что еще важно: в четверг ночью военные РФ нанесли удар с берегового ракетного комплекса "Бастион" по поселку Красноселка Одесской области. Есть погибшие и раненые, повреждены объекты инфраструктуры.

Из-за опыта обстрела мирных жителей в Краматорске и угрозы нового ракетного удара по Одессе на территории Одесщины вводят комендантский час на полтора дня.

Темы: Одесская областьвойнаРосcия
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