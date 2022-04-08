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Судно "Сапфир" вернули под украинский контроль

Алена МазуренкоПятница, 8 апреля 2022, 20:21
Судно Сапфир вернули под украинский контроль

Украинское судно "Cапфир", которое ранее захватили оккупанты, вернулось под контроль Украины.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак

Прямая речь: "Захваченное россиянами спасательное судно "Cапфир" вернулось под контроль Украины. Сегодня его доставили в румынский порт Сулина.

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Все 19 членов экипажа были освобождены из российского плена еще 25 марта в рамках первого обмена пленными".

Детали: "Сапфир" - украинское гражданское специализированное судно, которое находится в постоянной поисково-спасательной готовности и способно выполнять соответствующие задачи в открытом море.

С 24 февраля 2022 года спасательный буксир участвовал в спасательных операциях на Черном море.

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В частности, с участием "Сапфира", был ликвидирован пожар на борту танкера "Millenial Spirit" (флаг Молдовы), возникший в результате ракетных обстрелов со стороны России.

Темы: РосcияУкраинавойна
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