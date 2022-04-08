Луганщина: ВСУ сбили современный дрон РФ

Украинским защитникам удалось обезвредить современный российский беспилотник "Орлан-30".

Источник: 24 ОМБр имени короля Даниила в Facebook

Дословно: "Вчера (7 апреля – УП) мы сообщали об успешной посадке "Орлан-10" специалистами радиоэлектронной борьбы в Луганской области.

Сегодняшний день показался еще более успешным.

На этот раз уже более современная модель упомянутого беспилотного летательного аппарата "Орлан-30" посажена украинскими защитниками.

Модель более современная, но "бачок" с горючим нас очень повеселил".