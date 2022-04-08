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Луганщина: ВСУ сбили современный дрон РФ

Светлана КизиловаПятница, 8 апреля 2022, 20:56
Луганщина: ВСУ сбили современный дрон РФ
Орлан-30, фото zvezdaweekly.ru

Украинским защитникам удалось обезвредить современный российский беспилотник "Орлан-30".

Источник: 24 ОМБр имени короля Даниила в Facebook

Дословно: "Вчера (7 апреля – УП) мы сообщали об успешной посадке "Орлан-10" специалистами радиоэлектронной борьбы в Луганской области.

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Сегодняшний день показался еще более успешным.

На этот раз уже более современная модель упомянутого беспилотного летательного аппарата "Орлан-30" посажена украинскими защитниками.

Модель более современная, но "бачок" с горючим нас очень повеселил".

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Темы: Луганская областьвойна
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