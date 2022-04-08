Харьковская область: из Лозовой вблизи Изюма выехало уже 15 тысяч человек

В рамках эвакуации мирного населения в Харьковской области из города Лозовая выехало около 15 тысяч человек, но еще 50 тысяч остаются.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Прямая речь Синегубова: "Из Барвенкова и Лозовой у нас выезжают люди. Из Лозовой уехало около 15 тысяч человек. Остаются еще около 50 тыс.

Еще большое количество людей будет уезжать. Выезды организованы и железнодорожным транспортом и собственным автотранспортом. Мы ежечасно коммуникуем, безопасен ли проезд, потому что ситуация меняется ежеминутно. Там ведутся недалеко боевые действия".

Детали: Эвакуацию проводят потому, что эти города находятся на Изюмском направлении боевых действий.

В то же время, он заверил, что из Харькова эвакуацию не проводят, и власти готовятся к обороне города. Никаких предпосылок для сдачи города нет.

По его словам, всю ночь пожарные ликвидировали последствия возгорания на газопроводе возле Дергачей. ТЭЦ-5 перевели в альтернативный режим питания для бесперебойного теплоснабжения.

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По дороге в Дергачи на мине взорвалась бригада энергетиков, в результате чего двое получили ранения.

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