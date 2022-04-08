Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Харьковская область: из Лозовой вблизи Изюма выехало уже 15 тысяч человек

Денис КарловскийПятница, 8 апреля 2022, 21:02
Харьковская область: из Лозовой вблизи Изюма выехало уже 15 тысяч человек
разрушенный дом и автомобиль на севере харькова 8 апреля. фото: getty images

В рамках эвакуации мирного населения в Харьковской области из города Лозовая выехало около 15 тысяч человек, но еще 50 тысяч остаются.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Прямая речь Синегубова: "Из Барвенкова и Лозовой у нас выезжают люди. Из Лозовой уехало около 15 тысяч человек. Остаются еще около 50 тыс.

Реклама:

Еще большое количество людей будет уезжать. Выезды организованы и железнодорожным транспортом и собственным автотранспортом. Мы ежечасно коммуникуем, безопасен ли проезд, потому что ситуация меняется ежеминутно. Там ведутся недалеко боевые действия".

Детали: Эвакуацию проводят потому, что эти города находятся на Изюмском направлении боевых действий.

В то же время, он заверил, что из Харькова эвакуацию не проводят, и власти готовятся к обороне города. Никаких предпосылок для сдачи города нет.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, всю ночь пожарные ликвидировали последствия возгорания на газопроводе возле Дергачей. ТЭЦ-5 перевели в альтернативный режим питания для бесперебойного теплоснабжения.

По дороге в Дергачи на мине взорвалась бригада энергетиков, в результате чего двое получили ранения.

Предыстория:

  • Российские оккупанты в оккупированном селе Гусаровка возле Изюма поддавали пыткам трех жителей, а затем подожгли их.
  • 7 апреля российские оккупанты нанесли 48 ударов по разным видам артиллерии, минометов, танков и т.д.

Темы: Харьковская областьИзюмэвакуациябоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Все новости...
Харьковская область
Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Последние новости
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
Все новости...
Реклама: